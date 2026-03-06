Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»

O apresentador Cláudio Ramos partilhou com os fãs como reagiu ao ver o seu novo livro impresso.

Depois de um período de suspense, Cláudio Ramos partilhou com os fãs a novidade que guardava. O apresentador da TVI revelou nas redes sociais que tem um novo romance prestes a chegar às bancas, um projeto que descreve como muito especial e que nasceu de um processo intenso de escrita.

Na publicação, o comunicador começou por falar da ligação profunda que sempre teve com a leitura e com a escrita ao longo da vida. “Ler foi muitas vezes a minha única viagem. Leio desde sempre. Umas vezes mais, outras menos e escrever foi sempre um refúgio. Muitas vezes o único refúgio”, confessou.

Cláudio Ramos destacou ainda que cada livro guarda sempre uma história por detrás das páginas e que este novo trabalho não é exceção. “Acredito que todos os romances têm por trás uma história além da história escrita, e o meu não é diferente. As linhas que estão dentro deste Amor foram pontuadas por vários estados de alma”, escreveu.

O apresentador revelou também que o processo de escrita não foi fácil e que exigiu grande dedicação durante vários meses. “Foram sete meses, complicados de gerir, entre a realidade e a ficção, porque quando se escreve uma história ela não aparece automaticamente assim que se liga um computador. No meu caso vive comigo todos os dias e todos os dias cada personagem vai crescendo dentro da minha cabeça”, explicou.

Quando finalmente viu o livro pronto, o momento foi de grande emoção. “Quando o fui ver à gráfica os meus olhos encheram-se de água. Eu sou um miúdo estranho a brincar de ser forte e fico tremendamente feliz quando algo que sonhei acontece”, revelou.

Este será o sexto romance de Cláudio Ramos e, nas palavras do próprio, também aquele que mais o desafiou.