Excelente forma física. Aos 53 anos, Cláudio Ramos mostra-se de sunga e recebe onda de elogios

Como já é habitual, Cláudio Ramos aproveitou este domingo para partilhar com os seguidores um resumo dos seus últimos dias. Entre reflexões pessoais, hábitos de vida e pequenos momentos do quotidiano, houve um detalhe que não passou despercebido: o apresentador mostrou-se de sunga e acabou por receber uma verdadeira onda de elogios pela excelente forma física.

Nas imagens publicadas, Cláudio Ramos surgiu descontraído, aproveitando um momento de descanso ao sol. No entanto, fez questão de explicar que a escolha da sunga foi apenas uma exceção. “Já não uso sunga, isto foi uma excepção”, começou por escrever.

O apresentador aproveitou ainda para deixar um alerta importante sobre os cuidados a ter com a exposição solar. “Sol no corpo faz mal. A não ser que se encham de protector e evitem as horas de maior calor”, aconselhou.

Apesar do tom descontraído da publicação, os seguidores rapidamente se focaram na boa forma física de Cláudio Ramos, enchendo a caixa de comentários com elogios ao seu aspeto cuidado e à sua silhueta: "Bonitão", "Lindo" ou "Incrível" são alguns dos elogios.

Ao longo do texto, o rosto da TVI partilhou também várias curiosidades sobre si, revelando que não gosta de rir em fotografias, que aprecia meias coloridas e que não faz depilação das pernas. Além disso, falou sobre os seus hábitos saudáveis, como o treino ao domingo, a corrida e o consumo diário de sumos de frutas e legumes, admitindo que esses pequenos cuidados fazem parte do seu bem-estar.

Cláudio Ramos terminou a reflexão mostrando-se feliz com a vida que leva, dividida entre a televisão e a escrita, duas paixões que, segundo o próprio, preenchem grande parte da sua vida.