Cláudio Ramos revela fase única da sua vida graças a este homem: «Nunca me senti tão bem»

Bernardo Galvão é o responsável pela transformação física de Cláudio Ramos

Cláudio Ramos tem vivido uma grande transformação física nos últimos meses e quem tem sido fundamental nesse processo é o personal trainer Bernardo Galvão. Em junho do ano passado, Bernardo foi um dos convidados do «Dois às 10», onde teve a oportunidade de partilhar o processo por trás da incrível mudança do apresentador.

Cláudio Ramos confessou que encontrou em Bernardo o apoio essencial para alcançar o corpo que sempre desejou. Durante a conversa no programa, o apresentador revelou como, com a ajuda do personal trainer, se sentiu finalmente confortável e resolvido com o seu corpo. «Nunca me senti tão bem com o meu corpo», confessou Cláudio Ramos, destacando que, graças aos treinos e à orientação de Bernardo Galvão, conseguiu atingir o corpo dos seus sonhos, mesmo aos 50 anos, durante o verão de 2024.

O segredo para essa transformação, de acordo com Bernardo Galvão, está na consistência. «És constante. Acho que isso é o segredo para atingir assim um corpo», disse o personal trainer ao apresentador. Cláudio Ramos contou que treina três vezes por semana e segue uma dieta equilibrada e saudável, contudo, não abre mão de pequenas indulgências, como um gelado ou um pedaço de chocolate ao fim de semana. «Fome não passo. Até como mais do que comia antes», disse o apresentador, revelando que a chave do sucesso está em encontrar o equilíbrio.

Além de partilhar a sua experiência no programa, Cláudio Ramos também tem falado sobre a importância do acompanhamento de Bernardo Galvão nas suas redes sociais. O apresentador destacou várias vezes como o personal trainer foi crucial para o direcionar ao caminho certo, ajudando-o a melhorar a sua saúde e a sentir-se mais confiante consigo mesmo. «Há quatro anos comecei a treinar com o Bernardo e comecei a ver uma evolução que não tinha conseguido até ali, sendo que já treinava regular há uns anos. O nosso primeiro treino foi muito claro, disse o que pretendia cheio de ideias feitas e imagens na cabeça. Com tempo e exemplos o Bernardo foi explicando como conseguir chegar ao objectivo, as fases menos boas do processo e o importante que é manter um ajuste em tudo. ‘O trabalho não tem como reduzir nesta fase, então vamos fazer um bom plano de treino com o volume semanal adequado, uma boa dieta alimentar, manter uma boa hidratação e tentar organizar as horas de sono com o horários que tens’. Foi isto que ele me disse e com o tempo percebi que tinha razão. Não adianta querer para ontem, mas também não adianta deixar para amanhã», afirmou Cláudio em um dos seus posts.

Agora, no dia 1 de abril, Bernardo Galvão volta ao «Dois às 10» para partilhar mais dicas sobre saúde, bem-estar e motivação, continuando a inspirar todos aqueles que desejam fazer mudanças positivas na sua vida.