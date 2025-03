Atitude de concorrente causa indignação em Cláudio Ramos: «Não gostei!»

Cláudio Ramos partilhou as suas primeiras impressões sobre Micael Miquelino no «Big Brother 2025».

Cláudio Ramos partilhou as suas primeiras impressões sobre os concorrentes do «Big Brother 2025» na tertúlia do programa «Dois às 10» desta segunda-feira, 24 de março. Entre as opiniões expressas, destacou-se o alentejano Micael Miquelino, um dos concorrentes da edição deste ano.

O apresentador revelou que depositou grande esperança em Micael, mas também manifestou algumas críticas em relação à sua postura no jogo. «Deus queira que não me desiluda. Porque eu apostei muito nele», começou por dizer. No entanto, o apresentador não poupou nas palavras quando falou sobre a forma de jogar de Micael, especialmente numa dinâmica importante do programa. «Não gostei da forma dele jogar, uma coisa tão importante, porque era tirar uma pessoa das nomeações», criticou Cláudio Ramos.

Gonçalo Quinaz também se pronunciou sobre o concorrente. «Ele podia aproveitar, já está nomeado, para marcar uma posição, para tomar uma decisão», comentou Gonçalo, criticando, também, as escolhas do alentejano.

Após ver o vídeo de apresentação de Micael, Cláudio Ramos voltou a expressar a sua opinião. «Deus queira que ele não perca a graça, porque ele ontem teve duas ou três atitudes que mostram que ele lida muito mal com isto do jogo: quando ficou nomeado, ficou tristíssimo; quando não podia fumar, ficou tristíssimo», destacou.

Perfil de Micael Miquelino

O Micael tem 24 anos, é natural de São Teotónio, no concelho de Odemira, e cresceu com o avô, no campo. É empresário e tem o seu próprio negócio de madeiras, cortiças e limpezas de mato, sentindo muito orgulho nas suas origens.

Diz-se "um homem do campo, simples e trabalhador ", que quer mostrar no Big Brother que o interior também merece representação. Solteiro, confessa que com as mulheres nem sempre tem sorte, mas não perde o bom humor. Tem um olho de cada cor e uma cicatriz na testa de um acidente em criança.

Considera-se rijo e admite que tem mau feitio quando se irrita. Se ganhar o prémio final, o sonho é comprar o monte que foi do avô.