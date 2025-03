«Teve atitudes que mostram que ele lida muito mal com isto do jogo»: De quem estará a falar Cláudio Ramos?

Cláudio Ramos não escondeu a sua opinião sobre um dos concorrentes do «Big Brother», afirmando que algumas atitudes revelaram dificuldades em lidar com o ambiente competitivo do jogo.

No programa "Dois às 10", da TVI, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira abordaram o desempenho de Micael Miquelino, concorrente do "Big Brother 2025". Cláudio Ramos, conhecido pela sua opinião franca, não hesitou em comentar o comportamento do jovem alentejano dentro da casa mais vigiada do país.

"Gostei muito dele", afirmou Cláudio Ramos, referindo-se à personalidade autêutica de Micael. No entanto, nem tudo foi elogios. O apresentador revelou uma certa insatisfação com algumas estratégias adotadas pelo concorrente: "Não gostei da forma dele jogar!". Cristina Ferreira, por sua vez, acrescentou que Micael tem atitudes muito engraçadas e que espera que não perca esse lado divertido.

Cristina disse: "Ele tem coisas muito engraçadas. Esperemos que não perca a graça". E Cláudio concordou: "Porque ele teve duas ou três atitudes que mostram que não lida bem com isto do jogo". Os apresentadores também falaram sobre os bailes que Micael frequenta e o quanto gosta de dançar. O concorrente comentou que "as novas não querem nada com ele", referindo-se às suas parceiras de dança.

Quem é Micael Miquelino?

Natural de São Teotónio, no concelho de Odemira, Micael Miquelino tem 24 anos e cresceu com o avô, no campo. Empresário no ramo das madeiras, cortiças e limpezas de mato, orgulha-se das suas raízes e quer mostrar no "Big Brother" que o interior também merece representação.

Define-se como "um homem do campo, simples e trabalhador", mas também admite ter um mau feitio quando se irrita. Solteiro, confessa que nem sempre tem sorte com as mulheres, mas não perde o bom humor. Com um olho de cada cor e uma cicatriz na testa resultante de um acidente de infância, Micael destaca-se pela sua singularidade.

O "Big Brother 2025" está apenas no início, e a forma como Micael Miquelino vai evoluir no jogo continua a ser um dos grandes pontos de interesse do público e dos comentadores. Resta saber se ele irá conquistar os telespectadores ou se as suas atitudes vão comprometer o seu percurso na casa.