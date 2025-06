Cláudio Ramos responde a todos os rumores: «Queria anunciar ao país que Solange e Dinis...»

Implacável: As imagens do momento em que Márcia Soares confrontou Dinis Almeida em plena gala

Foi durante a gala do Big Brother que o apresentador Cláudio Ramos respondeu às dúvidas dos seguidores do programa.

A gala do passado domingo, dia 8, do “Big Brother 2025” foi marcada pelo regresso de antigos concorrentes ao estúdio, entre os quais Solange Tavares e Dinis Almeida. A sua presença suscitou curiosidade, sobretudo por causa dos rumores em torno da relação que terão desenvolvido durante a estadia na casa mais vigiada do país.

Desde que Solange Tavares, natural dos Açores, abandonou o reality show da TVI na semana passada, têm sido várias as especulações nas redes sociais sobre uma possível ligação amorosa com Dinis Almeida, com quem partilhou momentos de grande proximidade no programa.

Durante a gala, Cláudio Ramos confrontou os dois com a pergunta que muitos telespectadores têm feito: estão ou não a viver uma relação fora da casa? A resposta foi clara: “Queria anunciar ao país que Solange e Dinis não namoram”, afirmaram.

“Está tudo bem. Passa-se o que se passava lá dentro. Está tudo igual”, disse Solange, recusando alimentar especulações. Já Dinis reforçou a ideia de continuidade: “Quando reencontrei a Solange, o coração bateu como batia antes. Está tudo bem, igual como antes”. O ex-concorrente acrescentou ainda que tem conhecido outras pessoas, mas sem envolvimento significativo.

A cumplicidade entre ambos permanece, mas, para já, sem rótulos.