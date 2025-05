Em véspera de gala do «Big Brother», Cláudio Ramos partilha faz partilha íntima: «Eu tenho paciência»

Antes de se tornar conhecido no «Big Brother», Cláudio Ramos já se tinha estreado em televisão! Veja as imagens

Cláudio Ramos partilhou a sua rotina de fim de semana e fez algumas confissões ao longo do relato.

Cláudio Ramos voltou a abrir a porta do seu mundo interior com uma partilha nas redes sociais que vai além de simples imagens de um fim de semana bem passado. Num carrossel de fotografias onde se vêem momentos na piscina, idas ao mercado, refeições simples, livros, séries e um pôr do sol, o apresentador escreveu um texto carregado de nostalgia, subtileza e contemplação sobre o tempo, a memória e a beleza dos pequenos instantes.

«O relógio não sossega, amanhã é dia de Gala e daqui a nada é dia 3 💙», escreveu Cláudio, encerrando uma reflexão onde o tempo é protagonista. «Aqui os instantes demoram mais que noutro lugar qualquer, é como se fosse um presente todos os dias que se pode desembrulhar sem medo de parecer demais. É o tempo e há poucas coisas tão valiosas como Ele», escreveu também.

Entre livros, máquinas de roupa que secam ao sol e a redescoberta de chinelos «sem graça, mas confortáveis», Cláudio mergulha no quotidiano que é, ao mesmo tempo, simples e poético. «Talvez um dia… eu tenho paciência», confessou. A vida, como os calções de banho às riscas que guarda há dez anos, é feita de permanências que resistem ao tempo.

O apresentador, que se prepara para mais uma gala do «Big Brother» não esconde o gosto pela escrita, mesmo que sem ambição literária: «Não sei se algum dia serei um escritor como aqueles que me levam para outro lugar, não tenho essa pretensão, mas gosto muito de escrever e foi o que fiz estes dias. Uma história que cresce é sempre uma nova oportunidade…».

Nas entrelinhas da rotina, há memórias de infância e até um toque de humor na confissão dos deslizes alimentares: «Voltei a estragar-me com um pote de gelado, um chocolate que sobrou da Páscoa e bolachas baunilha».



A resposta dos seguidores não se fez esperar e chegou carregada de emoção. «Que bom ler estes textos do Cláudio. Poderia estar a ler horas a fio que nunca me iria cansar!!», «Que bom ‘ler-te’ 💙» e «Gosto da tua escrita 😍 parece embalar-me como uma canção de mãe... 😔🩷», são alguns dos comentários à publicação que se podem ler.

Mas é no final que Cláudio pousa as palavras com a mesma suavidade com que observa o pôr do sol: «Quando olho para este pôr do sol, lembro-me que quando era miúdo e mascava pastilha elástica já ele existia. O tempo passou depressa, os pássaros voltam em bando sempre ao final do dia, as oliveiras estão em flor e o sol continua a pôr-se no mesmo lugar e à mesma hora».