"É madrinha da minha filha": Cláudio Ramos emociona todo o país com mensagem em direto

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:26

Todos os portugueses se identificam com as palavras que o apresentador deixou a uma família com quem conviveu durante toda a vida

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O início do “Dois às 10” desta manhã ficou marcado por um momento de emoção protagonizado por Cláudio Ramos, que decidiu dedicar alguns minutos do programa à sua terra natal, Vila Boim, no concelho de Elvas. O apresentador recordou um lugar muito especial da sua infância e juventude: o café da aldeia, propriedade de Jerónimo e Fernanda, que está prestes a fechar portas.

“São pessoas muito importantes na minha vida e na vida da minha família”, começou por dizer. Com visível comoção nas palavras, Cláudio Ramos explicou que aquele espaço foi durante décadas um verdadeiro ponto de encontro da comunidade. “Era um ponto de encontro de todas as pessoas. Tudo ali se viveu, tudo ali se sabe.”

O apresentador recordou também como os cafés de aldeia tiveram um papel essencial numa época em que muitas casas ainda não tinham televisão. “Antigamente as pessoas não tinham televisão em casa e iam ao café ver a novela, as notícias ou o futebol”, contou, sublinhando a importância social destes espaços.

Um agradecimento a todos os cafés de aldeia

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Mais do que uma memória pessoal, Cláudio Ramos quis transformar o momento num agradecimento a todos os que mantêm vivos estes locais de convívio espalhados pelo país. “Estão pessoas que nos servem o café, mas que nos ouvem, que nos escutam”, afirmou.

O apresentador deixou ainda uma palavra especial de reconhecimento a quem dedica a vida a estes pequenos negócios, muitas vezes familiares, que acabam por se tornar parte da história de cada comunidade.

Uma ligação que vai além do café

A ligação entre Cláudio Ramos e a família de Jerónimo e Fernanda vai muito além da relação com o café. A filha do casal, Ana Rita, é madrinha da filha do apresentador, o que mostra a proximidade entre as duas famílias ao longo dos anos.

No final da mensagem, Cláudio Ramos deixou um agradecimento emocionado. “Em meu nome e da vila inteira, eu digo muito, muito obrigado.” O apresentador desejou ainda que Jerónimo e Fernanda possam agora aproveitar a reforma ao lado da filha e dos três netos, depois de uma vida dedicada à comunidade.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Cláudio Ramos Café

RELACIONADOS

Esquece a Zara e a Primark: Amazon está a vender calças de ganga clássicas da Lee a pouco mais de 20 euros

Espanhóis destacam pó para cabelo que dá volume instantâneo: “com capacidade para elevar as raízes”

Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa

Sim, há telemóveis de marca a 100 euros na Festa de Ofertas da Primavera da Amazon

A Não Perder

Saber quem ela é mostra que nascemos antes dos anos 90, mas poucos sabem como está agora

Há 2h e 17min

Filipe Delgado revela o dia em que a sua vida vai mudar. E faltam poucas semanas

Hoje às 12:03

"O amor é um tango": astróloga explica porque alguns relacionamentos não resultam

Hoje às 11:47

Esquece a Zara e a Primark: Amazon está a vender calças de ganga clássicas da Lee a pouco mais de 20 euros

Hoje às 09:41

Não vai acreditar no que o café faz às suas plantas. Especialistas explicam

Ontem às 15:00

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Ontem às 13:00

Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Ontem às 12:19
MAIS

Mais Vistos

"Caiu uma saudade, uma tristeza": Cláudio Ramos emociona-se com despedida que ninguém esperava

Hoje às 09:57

Viral! Filipe Delgado põe Cláudio Ramos à prova com desafio de flexões

Hoje às 10:28

Filipe Delgado confessa 'choque' com a nova realidade: «Eu não tinha noção que ia mudar tanto a minha vida!»

Hoje às 10:14

Surpreendente! Filipe Delgado revela o que o instrutor da '1ª Companhia' lhe disse após o reality

Hoje às 10:21

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

Ontem às 16:00

É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

Ontem às 10:00

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

10 mar, 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Fora do Estúdio

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Ontem às 13:00

Sandra Felgueiras assinala o fim de um capítulo: "Que sejas muito feliz"

Ontem às 12:00

Quanto custou o vestido que a primeira-dama usou na cerimónia de tomada de posse de António José Seguro?

Ontem às 11:00

Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"

11 mar, 16:30

Fotos

Saber quem ela é mostra que nascemos antes dos anos 90, mas poucos sabem como está agora

Há 2h e 17min

Filipe Delgado revela o dia em que a sua vida vai mudar. E faltam poucas semanas

Hoje às 12:03

"O amor é um tango": astróloga explica porque alguns relacionamentos não resultam

Hoje às 11:47

"É madrinha da minha filha": Cláudio Ramos emociona todo o país com mensagem em direto

Hoje às 11:26