"É madrinha da minha filha": Cláudio Ramos emociona todo o país com mensagem em direto

Todos os portugueses se identificam com as palavras que o apresentador deixou a uma família com quem conviveu durante toda a vida

O início do “Dois às 10” desta manhã ficou marcado por um momento de emoção protagonizado por Cláudio Ramos, que decidiu dedicar alguns minutos do programa à sua terra natal, Vila Boim, no concelho de Elvas. O apresentador recordou um lugar muito especial da sua infância e juventude: o café da aldeia, propriedade de Jerónimo e Fernanda, que está prestes a fechar portas.

“São pessoas muito importantes na minha vida e na vida da minha família”, começou por dizer. Com visível comoção nas palavras, Cláudio Ramos explicou que aquele espaço foi durante décadas um verdadeiro ponto de encontro da comunidade. “Era um ponto de encontro de todas as pessoas. Tudo ali se viveu, tudo ali se sabe.”

O apresentador recordou também como os cafés de aldeia tiveram um papel essencial numa época em que muitas casas ainda não tinham televisão. “Antigamente as pessoas não tinham televisão em casa e iam ao café ver a novela, as notícias ou o futebol”, contou, sublinhando a importância social destes espaços.

Um agradecimento a todos os cafés de aldeia

Mais do que uma memória pessoal, Cláudio Ramos quis transformar o momento num agradecimento a todos os que mantêm vivos estes locais de convívio espalhados pelo país. “Estão pessoas que nos servem o café, mas que nos ouvem, que nos escutam”, afirmou.

O apresentador deixou ainda uma palavra especial de reconhecimento a quem dedica a vida a estes pequenos negócios, muitas vezes familiares, que acabam por se tornar parte da história de cada comunidade.

Uma ligação que vai além do café

A ligação entre Cláudio Ramos e a família de Jerónimo e Fernanda vai muito além da relação com o café. A filha do casal, Ana Rita, é madrinha da filha do apresentador, o que mostra a proximidade entre as duas famílias ao longo dos anos.

No final da mensagem, Cláudio Ramos deixou um agradecimento emocionado. “Em meu nome e da vila inteira, eu digo muito, muito obrigado.” O apresentador desejou ainda que Jerónimo e Fernanda possam agora aproveitar a reforma ao lado da filha e dos três netos, depois de uma vida dedicada à comunidade.