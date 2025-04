Cláudio Ramos comove-se com filha de jovem vítima de cancro: «Conversas com Jesus e ele manda recadinhos à mãe»

Cláudio Ramos não conteve a emoção ao conversar com a filha de uma jovem que perdeu a vida para o cancro.

Jéssica Silva sonhava em ser mãe de duas meninas com idades próximas e conseguiu concretizar esse desejo. No entanto, poucos dias após o nascimento da segunda filha, a jovem recebeu um diagnóstico devastador: um cancro raro no pâncreas, já com metástases no fígado.

Determinada, Jéssica iniciou tratamentos de quimioterapia, agarrando-se à vontade de viver para estar ao lado das filhas. A sua força e resiliência emocionaram muitos, especialmente os seus familiares, que se uniram para lhe dar todo o apoio possível. A mãe de Jéssica partilhou o impacto da notícia: «Preferia que fosse eu a ter a doença. Quero acreditar que tudo isto é uma mentira». Já o marido, João, revelou como tentava ser o suporte que Jéssica precisava: «O maior segredo é não desabar à frente dela».

Após 19 meses de luta intensa e inspiradora, Jéssica Silva faleceu a 19 de dezembro de 2024. A sua história, marcada pela coragem e pelo amor incondicional à família, continua a ser recordada por todos aqueles que a acompanharam.

Numa homenagem emotiva, Cláudio Ramos dirigiu palavras de carinho à filha de Jéssica, Beatriz: «Estivemos a falar da mamã. Conversas com o menino Jesus e com o anjinho da guarda, e ele manda recadinhos à mãe», disse, num momento que emocionou o público.