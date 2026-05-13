Antes do programa terminar, Cláudio Ramos passa por susto em direto

O ambiente no estúdio de Dois às 10 ficou marcado por um momento divertido na manhã desta terça-feira.

Durante o habitual passatempo diário do formato apresentado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, o apresentador acabou por protagonizar uma reação espontânea que arrancou gargalhadas em direto.

Tudo aconteceu já perto do final da emissão, quando os dois comunicavam com Faustino, o telespectador sorteado para participar no jogo do dia. Enquanto rodava a roda de prémios, Cláudio Ramos distraiu-se por instantes e não percebeu de imediato qual tinha sido o resultado final, tendo apanhado um susto com o rebentar dos confetis.

O momento gerou várias gargalhadas a Cristina Ferreira.