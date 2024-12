Cláudio Ramos deixa Cristina Ferreira sem palavras com sugestão sobre gravidez: «Gostava que...»

Cláudio Ramos provocou Cristina Ferreira e recebeu uma resposta inesperada da apresentadora

No programa matinal "Dois às 10", da TVI, os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco abordaram o anúncio do toureiro Cayetano Rivera de que 2025 será a sua última temporada na arena. A decisão do namorado de Maria Cerqueira Gomes gerou muitos comentários, especialmente nas redes sociais. Maria Cerqueira Gomes expressou o seu apoio ao companheiro, deixando uma mensagem de orgulho na publicação de Cayetano no Instagram: «Estamos muito orgulhosos de ti. E ao teu lado…».

Durante a conversa, Cláudio Ramos, não resistiu a lançar uma sugestão um tanto ousada sobre a namorada de Cayetano Rivera, afirmando que gostava que Maria Cerqueira Gomes engravidasse. A resposta de Cristina Ferreira não se fez esperar. Ela discordou da ideia de que as pessoas devem pressionar outras a engravidar, considerando esse tipo de comentário inoportuno.

O clima descontraído e de brincadeira não demorou a tomar conta da conversa. Cláudio Ramos, sempre com o seu estilo irreverente, fez uma provocação a Cristina Ferreira, sugerindo que ela também engravidasse. «Engravida tu!», respondeu Cristina Ferreira.

Recorde-se que Cristina Ferreira já é mãe de Tiago, de 16 anos, fruto da sua anterior relação com António Casinhas. A apresentadora está atualmente numa relação com João Monteiro, cerca de 16 anos mais novo que a apresentadora. O relacionamento de ambos, que dura há cerca de um ano, é alvo de constante atenção mediática.

Quanto à possibilidade de voltar a ser mãe, houve quem previsse que isso aconteceria em breve. Há alguns meses, dois médiuns afirmaram com certeza que Cristina Ferreira seria mãe em breve. Recorde-se disso aqui.