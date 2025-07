Cláudio Ramos implacável com Daniela Ventura: «Tem o interesse deste copo que aqui está»

Cláudio Ramos criticou duramente Daniela Ventura, chamando-a de «mal-educada» e «ingrata».

Durante o programa Dois às 10, da TVI, Cláudio Ramos manifestou-se contra Daniela Ventura, acusando-a de ser mal-educada. O apresentador recordou: «A Daniela, no dia anterior, tinha dito que o Bruno era um velho cacete e palhaço».

Marcia Soares, presente em estúdio, comentou o episódio e tentou relativizar: «Eu acho que dizer que uma pessoa é velha não é muito bonito de se dizer. Agora, eu acho que ele realmente tem idade para ser, para ter juízo e para analisar um caso».

Cláudio Ramos continuou as críticas: «A minha mãe não sabe quem é a Daniela, a Daniela tem o interesse deste copo que aqui está, é uma miúda mal-educada, é uma miúda que não devia entrar neste reality, nem sequer devia lá estar, mas nem devia ter sido, no meu ponto de vista, mas não sou eu que mandaste o… É ingrata, e a prova é que ela é uma rapariga ingrata, o nome do meio é ingrato, é que ela ontem quando saiu disse-me que estava tudo planeado, porque não soube lidar».

A certa altura, Salvador entrou em estúdio para defender Daniela Ventura, dizendo: «Uma excelente menina, simplesmente algumas vezes explosiva, e eu entendo perfeitamente porque ela não tem uma história de vida totalmente agradável, então por esses motivos ela fica mais agressiva».

Ainda assim, Cláudio Ramos, visivelmente incomodado, manteve a sua posição: «É está mal-educada. Os velhos não precisam, não podem estar ali. Estás a falar de uma vida com 20 e tal anos, que se vira para uma pessoa que deve estar em casa e meter a placa dentro dos copos dos dentes que não devia estar ali. Que respeito que é que esta mulher merece?».

Marcia Soares reforçou a crítica, comentando: «Eu acho que a Daniela é muito ordinária a falar o vocabulário que ela usa. E a Miranda, se já não usou um vocabulário tão ordinário, mas as intenções maldosas estão lá. Tu sentias, Salvador, o que ela dizia».