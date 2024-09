Cláudio Ramos choca de frente com David Diamond em direto: «Estava a passar um limite»

David Diamond sagrou-se o grande vencedor do «Dilema». Para falar sobre a sua passagem pelo reality show e a vitória, David Diamond marcou presença esta amanhã no «Dois às 10».

Durante a conversa com os apresentadores, David Diamond foi confrontado com algumas polémicas em que se viu envolvido durante a sua participação no «Dilema». Cláudio Ramos começou por mostrar que não foi apoiante do jogo de David Diamond: «Tem que me permitir dar a minha opinião». «Faltou [ao respeito]», acrescentou Cláudio Ramos, confrontando o vencedor com a sua visão do jogo que David Diamond fez. «A sua verdade não é a minha verdade!», respondeu David Diamond.

Cláudio Ramos confrontou David Diamond com algumas situações que o vencedor protagonizou dentro do reality show. «O David percebeu que estava a passar um limite, ou não?», questionou Cláudio Ramos, dando como exemplo uma situação que aconteceu entre David Diamond e Bernardina Brito. «Do início ao fim, eu não passei limites!», defendeu David Diamond.

Depois de várias criticas apontadas por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, David Diamond acabou convidado afirmou que veio ao programa das manhãs para falar sobre a sua experiência no reality show e não para debater situações que fizeram parte do jogo. «Cláudio, se me permite, eu vim aqui a este programa para falar sobre uma experiência de vida que eu tive aqui. O que ficou dentro do jogo, ficou dentro do jogo», deixou claro David Diamond ao apresentador. «Isso não é fugir às questões?», respondeu Cláudio Ramos.

Veja aqui a conversa completa com David Diamond.