Filha de Cláudio Ramos vem a público declarar-se ao pai: «Escolhia-o em todas as vidas»

O apresentador da TVI mostrou a declaração que a filha Leonor lhe fez no Dia do Pai.

O apresentador Cláudio Ramos assinalou o Dia do Pai de forma especial, através de uma partilha nas redes sociais que não deixou ninguém indiferente.

O rosto da TVI mostrou um vídeo partilhado pela filha Leonor, revelando uma surpresa preparada pela jovem. No texto, Leonor destacou a forte ligação entre ambos, apesar da distância física que muitas vezes os separa: “O meu sempre morou a 200 km de distância, mas viveu todos os dias comigo”.

A homenagem prossegue com palavras que sublinham o papel de Cláudio Ramos enquanto pai presente e atento: “Ensinou-me a valorizar e eternizar cada momento, porque são todos únicos”.

A declaração terminou de forma particularmente emotiva, com uma frase que rapidamente conquistou os seguidores: “É o melhor de todos, e eu escolhia-o, em todas as vidas”.

Uma partilha simples, mas cheia de significado, que mostra o lado mais pessoal de Cláudio Ramos e a ligação especial que mantém com a filha