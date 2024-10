Cláudio Ramos de saída do «Dois às 10»? TVI emite comunicado que esclarece tudo!

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Depois das especulações de que Cláudio Ramos estaria de saída das manhãs da TVI e de que Manuel Luís Goucha iria deixar as tardes do canal, a estação de Queluz de Baixo emitiu um comunicado

A estação de Queluz de Baixo decidiu emitir um comunicado onde esclarece os recentes rumores sobre Cláudio Ramos.

«Tendo surgido notícias segundo as quais Cláudio Ramos iria sair das manhãs da TVI, esclarece-se que tais notícias são falsas e sem qualquer fundamento», começou por destacar a estação de Queluz de Baixo.

«Não se entende as razões pelas quais, nos últimos tempos, alguns se entretêm a especular sobre o que poderá acontecer na grelha da TVI. A programação da TVI está estável, apresenta resultados indiscutíveis, e garante à estação a liderança das audiências, facto que não acontecia há vários anos», acrescentou a TVI.

Sobre o futuro de Manuel Luís Goucha, comunicaram: «Manuel Luís Goucha vai estar nas tardes de domingo e, como já foi dito e repetido várias vezes, manter-se-á no horário que atualmente ocupa, de segunda a sexta. Desiludam-se, aqueles que tentam, com notícias descabidas, desestabilizar a TVI. Não serão bem sucedidos. A TVI sabe o que quer e para onde vai, e não é com comportamentos desses que o percurso que está a ser feito sofrerá qualquer abalo".

Cristina Ferreira comentou também os rumores, de forma descontraída, durante a emissão da passada segunda-feira, dia 28, do «Dois às 10».