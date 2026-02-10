Como o tempo passou. Cláudio Ramos partilha fotos antigas e há um detalhe que salta à vista

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:26

Cláudio Ramos partilhou fotografias antigas e há um detalhe que salta imediatamente à vista: o apresentador surge com o cabelo comprido, um visual que rapidamente gerou reações entre os seguidores.

Cláudio Ramos decidiu abrir o baú das recordações e surpreendeu os seguidores com uma viagem ao passado. Esta terça-feira, dia 10, o apresentador da TVI partilhou nas redes sociais várias fotografias antigas, nas quais surge com cabelo comprido, um visual que rapidamente gerou reação entre os fãs.

Bem-disposto, o apresentador de 53 anos não perdeu a oportunidade de brincar com o tema na legenda das imagens. “Como é que as pessoas são capazes de dizer que o cabelo comprido não me ficava bem?!”, começou por escrever, acrescentando de seguida: “As pessoas são capazes de tudo, valha-me Deus”, terminando com o seu habitual sentido de humor,

Na caixa de comentários, não faltaram elogios ao visual do passad. Entre nostalgia e boa disposição, Cláudio Ramos voltou a provar que sabe rir de si próprio — e conquistar os fãs, em qualquer fase da vida.

Temas: Claudio Ramos Dois às 10 Televisão

