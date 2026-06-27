Menina de 10 anos voltou a andar e emocionou Cláudio Ramos: "O coração enche-se de esperança"

Carminho tinha 8 anos quando uma dor na perna a fez passar dois anos numa cadeira de rodas sem saber como seria o futuro.

A história de Carminho conquistou o coração dos portugueses desde a primeira vez que foi ao "Dois às 10". A menina, que perdeu a mobilidade devido a uma doença rara e passou quase dois anos numa cadeira de rodas, regressou ao programa para partilhar a melhor das notícias: voltou a andar.

O momento foi tão especial que Cláudio Ramos destacou o momento nas redes sociais. O apresentador partilhou uma reflexão sobre os momentos que vive diariamente no programa e explicou porque histórias como a de Carminho tornam o seu trabalho tão especial.

"Há dias em que saímos em frangalhos com o que escutamos e há outros em que o coração se enche de esperança. Como hoje!", escreveu. Na mesma publicação, Cláudio destacou que, ao longo dos anos, ele e Cristina Ferreira têm sido testemunhas de histórias de dor, coragem e superação, acompanhando pessoas que procuram um espaço para serem ouvidas e acolhidas.

A história de Carminho foi um desses exemplos.

Depois de uma simples dor na perna, surgiu o diagnóstico de doença de Legg-Calvé-Perthes, uma patologia rara que afetou gravemente a sua mobilidade. A menina foi submetida a uma cirurgia complexa, enfrentou longos períodos de recuperação e viveu quase dois anos numa cadeira de rodas. Ainda hoje continua a fazer fisioterapia, mas já recuperou uma parte da liberdade que tanto desejava.

Quando teve autorização médica para voltar a caminhar, a reação da pequena Carminho emocionou todos. "A primeira coisa que fiz foi ir para a escola e dizer: amigas, vou brincar com vocês", contou sorridente. E, com emoção, deixou uma mensagem de esperança a todos os que estão a passar por momentos difíceis: "Força. Alcançamos tudo o que queremos. E não desistam".

Foi precisamente essa capacidade de inspirar que levou Cláudio Ramos a agradecer a todos os que partilham as suas histórias no "Dois às 10". "Não há maior privilégio profissional do que isto", escreveu o apresentador. E, olhando para o sorriso de Carminho, é fácil perceber porquê.