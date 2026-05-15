Num dia especial, Cláudio Ramos faz bonita declaração: «Há 22 anos que é amor»

  • Dois às 10
  • Há 48 min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O apresentador assinalou uma data importante nas redes sociais.

Cláudio Ramos assinalou esta sexta-feira, 15 de maio, uma data muito especial: o aniversário da filha, Leonor, que celebra 22 anos. Nas redes sociais, o apresentador do “Dois às 10” partilhou uma fotografia ao lado da filha e deixou-lhe uma emotiva declaração, mostrando o orgulho que sente.

“Há 22 anos que eu sou ombro. E há 22 anos que ela é orgulho, desafio, aprendizagem, amor, alegria, teimosia, cor, vida e umas quantas coisas mais. Parabéns, filha”, escreveu Cláudio Ramos na legenda da publicação.

A mensagem rapidamente enterneceu os seguidores do comunicador da TVI, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e felicitações dirigidas a Leonor.

Temas: Claudio Ramos Família Dois às 10 TVI
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Cláudio Ramos descobre que ex-concorrente do Secret Story reatou relação e fica surpreendido

Antes do programa terminar, Cláudio Ramos passa por susto em direto

Cláudio Ramos agradece a quem o ajudou: «Estava sem trabalho e tu, sem saberes, foste a pessoa que...»

Fora do Estúdio

Fora do Secret Story, Eva recebe pergunta de Tiago e dá resposta que pode surpreender os fãs

Ontem às 15:30

Maria Botelho Moniz expõe comentários dolorosos: «Nojenta porque não visto um 36?»

Ontem às 09:59

Prestes a realizar um sonho, Inês Gama recebe apoio de Dylan: «Já faltou mais, princesa»

13 mai, 14:30

Depois da separação, Eva mostra-se com o que ainda a unia a Diogo e que gerou discussão no Secret Story

13 mai, 11:48

De regresso a Portugal, Eva mostra-se feliz com reencontro: «Finalmente com o meu bombom»

13 mai, 10:51

De regresso a Portugal, Eva fica incrédula com descoberta: «O que é isto?»

13 mai, 10:09

Depois da provocação de Zé, Diogo lança desafio ao ex-noivo de Liliana: «Já que és tão sabichão»

13 mai, 09:25
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos reage incrédulo a reconciliação de ex-concorrente do “Secret Story 10”: “Estás a gozar?”

Ontem às 10:25

Acompanhámos de perto a peregrinação a Fátima de uma mãe desesperada: “Estou em paz”

Ontem às 11:42

Adriano Silva Martins expõe alegado romance entre figuras públicas: “Nos corredores da TVI, isto ouviu-se”

Ontem às 10:45

Em lágrimas, Cristina Ferreira desaba perante luta de mãe que foi a pé a Fátima pelo filho

Ontem às 11:57

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Quer um Bacalhau à Brás no ponto? Faça isto para evitar que fique seco

Ontem às 17:00

Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

13 mai, 13:00

Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

13 mai, 10:00

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Fotos

Há mais de um ano há procura de trabalho, Mafalda Diamond fala em preconceito: «É complicado para mim»

Há 1 min

Num dia especial, Cláudio Ramos faz bonita declaração: «Há 22 anos que é amor»

Há 48 min

Depois dos 40, a barriga aumentou? Afaste estes 7 alimentos do seu dia a dia

Há 52 min

Adeus às rugas e manchas: Este creme viral de 30€ caiu para menos de 10€ na Amazon

Há 3h e 18min