Num dia especial, Cláudio Ramos faz bonita declaração: «Há 22 anos que é amor»

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O apresentador assinalou uma data importante nas redes sociais.

Cláudio Ramos assinalou esta sexta-feira, 15 de maio, uma data muito especial: o aniversário da filha, Leonor, que celebra 22 anos. Nas redes sociais, o apresentador do “Dois às 10” partilhou uma fotografia ao lado da filha e deixou-lhe uma emotiva declaração, mostrando o orgulho que sente.

“Há 22 anos que eu sou ombro. E há 22 anos que ela é orgulho, desafio, aprendizagem, amor, alegria, teimosia, cor, vida e umas quantas coisas mais. Parabéns, filha”, escreveu Cláudio Ramos na legenda da publicação.

A mensagem rapidamente enterneceu os seguidores do comunicador da TVI, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e felicitações dirigidas a Leonor.