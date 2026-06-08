Ao lado da filha, Cláudio Ramos vive momento que nunca mais vai esquecer: «Foi difícil controlar a emoção»

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Cláudio Ramos recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão muito pessoal sobre a passagem do tempo e uma conquista especial da filha, Leonor.

Numa publicação feita este fim de semana, o apresentador da TVI começou por brincar com a forma como viveu os dias dos Santos Populares, confessando que esteve longe das festas e da animação típica desta altura do ano. “Neste fim de semana de santos não fui dançar. Não marchei. Não bebi cerveja. Não varei a noite nem acordei de ressaca. Sou uma seca! Sei que sim e isso justifica muita coisa”, escreveu.

Apesar do tom descontraído, a publicação acabou por ganhar um registo mais emotivo quando Cláudio Ramos falou sobre a filha e uma etapa marcante da sua vida académica. “É impressionante como o tempo nos passa à frente, ainda ontem tinha a Leonor nos braços no dia que nasceu e hoje fez a sua queima das fitas”, partilhou.

O rosto da TVI confessou ainda que foi impossível ficar indiferente ao momento, admitindo que a emoção falou mais alto. “Vá lá a gente querer controlar o tempo. A mim foi difícil controlar a emoção”, acrescentou.

As palavras do apresentador rapidamente mereceram inúmeras reações dos seguidores, que deixaram mensagens de carinho e felicitações pela conquista de Leonor.

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