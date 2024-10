Cláudio Ramos faz desabafo sobre passo importante na vida da filha: «Fez confusão»

Cláudio Ramos falou sobre a filha Leonor

Em conversa com a SELFIE, Cláudio Ramos falou sobre a filha Leonor, que tem, atualmente, 20 anos. A estudar Ciências da Comunicação, recentemente, Leonor mudou-se do Alentejo, de onde é natural, para Lisboa.

Questionado pela SELFIE sobre o crescimento da filha, que já é uma jovem adulta, Cláudio Ramos respondeu: «Quando ela veio estudar para Lisboa eu pensei: 'Já não é a mesma coisa...'». «Não tem a ver com estudar, nem com saídas, nem com nada disso. Deus queira que aproveite muito e que faça muito e por muitos anos. Tem a ver com o facto de já não se controlar tudo. Ela já tem a casa dela, já tem um novo núcleo de amigos que já não se controla... Já ramifica. Aí foi quando senti. Aí fez confusão», confessou o apresentador à SELFIE.