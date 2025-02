Cláudio Ramos divulga foto inédita em momento único e os seguidores reagem: «Mereces tanto»

Cláudio Ramos partilha registo especial com os seguidores

Cláudio Ramos partilhou uma foto com 17 anos, fazendo uma reflexão sobre o seu percurso na rádio. O apresentador relembrou os primeiros passos e a aprendizagem que o moldaram como profissional.

«Nesta fotografia tinha 17 anos. Estive lá umas valentes temporadas. Antes do microfone arrumei discos, vendi publicidade, atendi telefonemas, escrevi a meteorologia. E fui aprendendo. Naquele tempo aprendíamos com os mais velhos, a olhar para eles, a escutar o que diziam e como trabalhavam», começou por escrever o apresentador.



«Impossível imaginar o meu caminho sem a vida que a rádio me deu. Ainda hoje, quando ando de carro de um lado para o outro, escuto vozes de rádios locais, dou-lhes muito valor porque sei o que está dentro de cada uma delas. Eu sei o que é estar ali. Trabalhar dependente de publicidade, de patrocínios, de um caminho diário para que não se deixe cair o projeto, alguns ‘só’ por amor à camisola e com zero vaidade. Que se lhes reconheça o valor e a entrega», continuou.



«Feliz dia da rádio a todos quantos fazem dela a sua vida e mais ainda aos muitos que lutam para a manter viva! E são muitos. Mesmo!», terminou Cláudio Ramos.

Após a partilha da foto, um comentário destacou-se entre os demais: «Mereces tanto». Este gesto de carinho reflete o apreço dos seguidores pelo seu percurso e pela dedicação com que o apresentador tem marcado a sua trajetória.