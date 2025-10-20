Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

Depois de dias de angústia, Cláudio Ramos recebeu finalmente a notícia que mais desejava: a sua irmã, Iara, foi localizada em Espanha.

Cláudio Ramos recorreu ao Instagram para fazer um apelo público, pedindo ajuda para encontrar a irmã, desaparecida há vários dias. Horas depois, surgiram boas notícias.

O apresentador falou à comunicação social e à TVI: “Soubemos há muito pouco tempo que a minha irmã foi localizada. Ela está bem”, começou por revelar o apresentador. “Resta-nos saber o que aconteceu e por que motivo aconteceu. Aparentemente, as coisas acabaram como queríamos: está viva e localizada”, acrescentou.

Segundo informação avançada pelo “Jornal Nacional”, Iara Ramos Nascimento encontra-se internada num hospital psiquiátrico em Madrid, a cerca de 400 quilómetros de casa.

O apresentador da TVI agradeceu, nas redes sociais e em direto, todas as mensagens de apoio que recebeu durante as horas de incerteza.