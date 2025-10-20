Cláudio Ramos revela como a família teve a «prova» de que é a irmã que está internada em Espanha

  • Dois às 10
  • Há 2h e 50min

No regresso ao “Dois às 10”, Cláudio Ramos falou sobre o desaparecimento da irmã, que já foi localizada em Madrid. O apresentador explicou como tudo aconteceu e agradeceu o apoio recebido.

Depois de momentos de grande preocupação, Cláudio Ramos regressou esta segunda-feira ao “Dois às 10”, onde partilhou com os telespectadores os mais recentes desenvolvimentos sobre o desaparecimento da irmã, Iara. O apresentador aproveitou o momento para agradecer o apoio recebido e explicar como tudo aconteceu.

No programa, Cláudio começou por sublinhar o papel das redes sociais na resolução do caso: “Decidimos partilhar publicamente. Fui aconselhado, porque ia levar uma reação maior”, explicou, referindo-se à publicação que fez no sábado, dia 18, quando a família já não conseguia contactar Iara. “A minha irmã tinha os telemóveis incontactáveis”, acrescentou.

A mobilização nas redes sociais e a rápida partilha da informação acabaram por ser decisivas. “Domingo à tarde foi identificada a matrícula do carro da minha irmã em Madrid, depois foi identificada uma mulher internada numa clínica psiquiátrica e, com uma prova de voz, chegámos à conclusão de que era a minha irmã”, contou o apresentador.

Visivelmente emocionado, Cláudio Ramos terminou o relato com uma nota de alívio: “Ela está em Madrid, está bem, onde tem de estar agora, e com o tempo vamos tentar perceber o que aconteceu e como aconteceu.”

O apresentador da TVI agradeceu ainda todas as mensagens e partilhas de apoio, reconhecendo o papel do público e da comunicação social neste desfecho positivo.

Temas: Claudio Ramos Irma Claudio Ramos Madrid Dois às 10

