Irmã de Cláudio Ramos está desaparecida há uma semana. Apresentador pede ajuda

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:20

A irmã do apresentador Cláudio Ramos, Iara Ramos Nascimento, de 47 anos, está desaparecida desde o dia 12 de outubro, em Vila Boim, Elvas. O caso foi tornado público pelo comunicador, que recorreu às redes sociais para pedir ajuda na sua localização.

A irmã do apresentador Cláudio Ramos, Iara Ramos Nascimento, de 47 anos, está desaparecida desde o passado dia 12 de outubro. A notícia foi partilhada pelo próprio comunicador, através de um apelo nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, Cláudio revelou que Iara desapareceu de casa, em Vila Boim, Elvas, e que ninguém sabe do seu paradeiro desde então. “Conduz um Volkswagen Beetle azul escuro”, escreveu o apresentador, pedindo a todos que, caso tenham alguma informação, entrem em contacto com as autoridades mais próximas.

A TVI está solidária com o nosso apresentador Cláudio Ramos e pede, a quem possa ajudar, a seguir as instruções dadas.

