Cláudio Ramos reage à saída de um dos rostos mais acarinhados da TVI: «Está frágil de saúde»

O apresentador Cláudio Ramos fez questão de agradecer os momentos que viveram juntos no ecrã.

Luísa Castel-Branco despediu-se esta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, do Dois às 10, programa da TVI onde integrava o painel de comentadores da rubrica Conversas de Café. A saída motivada por questões de saúde foi assinalada publicamente por Cláudio Ramos, que recorreu às redes sociais para deixar uma sentida homenagem à amiga de longa data.

“A nossa primeira conversa foi há 25 anos num encontro marcado para nos conhecermos, porque íamos trabalhar juntos se ‘ela quisesse’”, começou por recordar o apresentador, sublinhando a memória vívida desse primeiro contacto: “Lembro-me do perfume que usava. Até hoje não o mudou”.

Cláudio Ramos fez questão de destacar o papel determinante de Luísa Castel-Branco no início da sua carreira televisiva, revelando que foi ela quem apostou nele num formato inovador: “Foi ela quem decidiu que seria eu o primeiro apresentador interativo numa ideia levada a cabo pelo Canal 21, onde as pessoas escolhiam, através de um comando, que apresentador queriam ver”.

Na mensagem, Cláudio Ramos não poupou elogios ao percurso e à personalidade da comentadora, salientando que a imagem pública de mulher frontal nunca apagou o impacto histórico do seu trabalho. “Alguns olharão para ela na memória recente e reconhecem a mulher que diz tudo sobre todos sem travão, mas já antes disso fez história”, afirmou, lembrando o programa Luísa, que apresentou perto dos 50 anos e que foi um enorme sucesso.

O apresentador sublinhou ainda o papel pioneiro de Luísa Castel-Branco em temas como o feminismo e a valorização da mulher: “Quando o mundo ainda não falava de feminismo, já ela explicava o que era e mostrava como se fazia”. E acrescentou: “Quando o mundo achava que as mulheres bonitas eram pouco mais do que isso, mostrou que as mulheres podem ser o que quiserem para lá da imagem que os outros têm delas”.

Cláudio Ramos abordou também a fragilidade de saúde da comentadora, deixando claro que a decisão de se afastar foi tomada de forma consciente e madura. “A Luísa decidiu dizer um ‘até já’. Está frágil de saúde, tem problemas que nunca escondeu e prefere ter tempo para a sua recuperação, para os seus livros, para os seus netos e para o seu Francisco”.

A homenagem terminou com uma nota de respeito e amizade profunda: “É bonito e maduro quando alguém entende a hora de parar priorizando o seu bem-estar. Custou-me, sei o bem que o programa lhe fazia, mas sei que agora é o melhor para ela. Até já, Luísa. Obrigado, minha amiga”.