Admirador secreto à vista? Cláudio Ramos recebe declaração inesperada no camarim

Esta manhã, 17 de abril de 2025, Cláudio Ramos partilhou nos seus stories do Instagram um momento especial que viveu ao chegar ao seu camarim. O apresentador foi surpreendido com um coração desenhado no espelho, acompanhado da frase «meu querido» e assinado por «Goucha».

Embora à primeira vista pudesse parecer um gesto romântico ou de um admirador secreto, tratava-se de uma carinhosa mensagem deixada pelo seu amigo e colega de trabalho, Manuel Luís Goucha. Este gesto evidencia a amizade e cumplicidade entre os dois apresentadores, que têm partilhado diversos momentos televisivos ao longo dos anos.

Cláudio Ramos fez questão de partilhar esta surpresa com os seus seguidores, mostrando o carinho que existe nos bastidores.

Veja a foto partilhada por Cláudio Ramos: