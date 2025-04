Cláudio Ramos abandona emissão devido a contratempo e Goucha substitui-o em direto

Saiba o que aconteceu no programa das manhãs.

A reta final da emissão de terça-feira, 8 de abril, do programa «Dois às 10» ficou marcada por um momento inesperado que arrancou sorrisos a quem assistia em casa.

Manuel Luís Goucha entrou de surpresa no estúdio, assumindo temporariamente o lugar de Cláudio Ramos. O motivo? Uma necessidade fisiológica do apresentador, que teve de se ausentar por instantes.

«Estás aflito para ir fazer xixi, ouvi dizer. Então vai lá que eu faço isso», disse Goucha, ao mesmo tempo que se posicionava com naturalidade no centro do cenário, pegando nas rédeas da emissão matutina sem hesitar.

Cláudio Ramos saiu de plano, dirigindo-se rapidamente à casa de banho, e poucos minutos depois regressou, retomando o seu papel de anfitrião do programa.

Este momento espontâneo e bem-humorado mostrou, mais uma vez, a cumplicidade e o espírito descontraído que reina nos bastidores e no ecrã da TVI.

Veja aqui como tudo aconteceu.