Márcia Soares dá resposta sem filtros a Cláudio Ramos em plena gala. E o apresentador não esperava

Márcia Soares surpreendeu tudo e todos ao dar uma resposta direta e sem filtros a Cláudio Ramos durante a gala. O apresentador, apanhado de surpresa, não escondeu a reação em direto.

Durante a gala do «Big Brother», Márcia Soares foi fortemente aplaudida após dar a sua opinião acerca de quem gostaria de ver fora da casa. A comentadora foi chamada a comentar os mais recentes acontecimentos da casa mais vigiada do país e, sem hesitações, respondeu de forma direta.

Quando Cláudio Ramos pediu aos comentadores os seus prognósticos antes de revelar o primeiro concorrente salvo da noite, Márcia Soares não escondeu a sua opinião. A comentadora afirmou que Nuno Brito poderia ser salvo, no entanto, assumiu sem rodeios que gostava de ver Nuno fora da casa. As suas palavras não passaram despercebidas, arrancando fortes aplausos do público presente no estúdio.

Em tom de ironia, Márcia Soares comentou que o concorrente criou uma imagem sua o que não corresponde à verdade. A comentadora acredita ainda que Nuno se convence disso mesmo, o que vai levá-lo à surpresa quando vier para o exterior da casa. Demonstrando a sua análise crítica, Márcia acrescentou que acha o jogo de Nuno Brito muito planeado e que tudo o que faz é pensado, não genuíno.

A opinião assertiva de Márcia Soares deu que falar e tornou-se um dos momentos mais comentados da noite.

Veja aqui o vídeo: