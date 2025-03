Cláudio Ramos aparece irreconhecível no Carnaval. Consegue descobrir o disfarce surpreendente que escolheu?

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos surpreendeu todos ao surgir mascarado.

No último domingo, durante a Gala do «Secret Story - Desafio Final», Cláudio Ramos surgiu disfarçado com um traje carnavalesco. O apresentador decidiu aproveitar o clima de Carnaval para se mascarar e surpreender todos os espetadores.

Nas redes sociais, Cláudio partilhou um reels onde aparece com o seu disfarce carnaval. «Mas é Carnaval! 'Amanhã, tudo volta ao normal. Deixa a festa acabar, deixa o barco correr, deixa o dia raiar… Que hoje eu sou da maneira que você me quer. O que você pedir eu lhe dou, seja você quem for, seja o que Deus quiser'», escreveu Cláudio Ramos na legenda da publicação. A citação é retirada da famosa música «Noite dos mascarados», de Chico Buarque e Os Três Morais.

Os seguidores do apresentador reagiram de forma entusiástica ao disfarce de Cláudio. «Que bem que lhe fica», «Este homem é um charme» e «Que sexy», são alguns dos comentários que se podem ler.