Quiromante lê as mãos de Cláudio Ramos e faz previsão para o fim da vida do apresentador

No «Dois às 10», recebemos Filipa Pereira, que descobriu o seu dom pela quiromância, realizando uma leitura de mãos a Cláudio Ramos.

No «Dois às 10», o estúdio abriu espaço ao lado mais espiritual com a presença de Filipa Pereira, quiromante, que leu as mãos de Cláudio Ramos e traçou um retrato surpreendente da sua personalidade, percurso e forma de viver o amor.

Logo nos primeiros minutos da leitura, Filipa destacou o lado intuitivo do apresentador, descrevendo-o como «uma pessoa muito intuitiva» e com uma forte necessidade de crescimento pessoal. Segundo a quiromante, Cláudio é alguém que está constantemente à procura de evolução, não se acomodando facilmente: «é uma pessoa que procura expansão».

Ao analisar a linha da cabeça, Filipa explicou que existe ali uma clara abertura à espiritualidade, aliada a um lado muito prático. «Há uma abertura para a espiritualidade, tanto é prático como intuitivo», referiu, sublinhando o equilíbrio entre razão e sensibilidade que marca a forma como Cláudio encara a vida.

Já a linha da vida trouxe uma nota positiva e tranquilizadora. De acordo com Filipa Pereira, esta revela «predisposição para uma vida longa», algo que foi recebido com agrado pelo apresentador.

No campo do amor, a leitura foi clara: Cláudio Ramos não se entrega de forma impulsiva. «A sua forma de amar é cautelosa, nem sempre de manifestar», explicou a quiromante, acrescentando que o apresentador precisa, antes de tudo, de sentir segurança emocional. «Primeiro precisa de perceber que a pessoa é confiável», concluiu.

Uma leitura que revelou muito mais do que linhas na mão e que mostrou um Cláudio Ramos profundamente intuitivo, reservado nos afetos e sempre em busca de crescimento pessoal.