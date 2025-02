O que faz fora da televisão? Cláudio Ramos revela a «vida encantada e glamorosa de um apresentador de televisão»

Antes de se tornar conhecido no «Big Brother», Cláudio Ramos já se tinha estreado em televisão! Veja as imagens

Cláudio Ramos arrasa com as sapatilhas que estão a dominar o mundo: saiba tudo sobre esta tendência

Cláudio Ramos partilhou no Instagram uma reflexão sobre a sua rotina agitada, onde revela os desafios de conciliar o trabalho com a vida pessoal. O apresentador mostra que a vida fora da televisão é marcada por muito mais do que aparenta.

Cláudio Ramos fez, recentemente, uma reflexão nas suas redes sociais, partilhando com os seus seguidores um olhar sobre a sua rotina intensa e as dificuldades que encontra para conciliar o trabalho com a vida pessoal. Através de um post no Instagram, o apresentador detalhou a sua rotina e os desafios que enfrenta no seu dia a dia.

«Percebo que troco demasiadas vezes de roupa por dia quando viajo pela minha semana e onde, de há tempos a esta parte os dias parecem cópia uns dos outros. Acordo sempre às seis da manhã, chego a casa perto das onze da noite. No meio disto tenho que treinar, tentar fazer uma boa alimentação, perceber que existe vida fora de um estúdio de televisão e esperar. Enquanto espero faço a vida de sempre. Eu, que sou dos que aprecia a rotina posso deixar de lhe achar graça se ela me passar a ocupar demasiado espaço. Tanto quanto o pensamento. Sexta podia dormir mais tempo. Acordei às sete e meia. Sábado podia dormir mais tempo. Acordei às sete e meia. Hoje podia ter dormido mais tempo. Acordei ainda não eram sete e meia… não o faço por capricho, fico com raiva e como podem imaginar, a razão para este disparate estará escondida algures dentro da minha pessoa», começou por escrever Cláudio Ramos, revelando o desafio que enfrenta todos os dias ao tentar equilibrar as responsabilidades profissionais e pessoais que tem.

O apresentador continuou: «Esta semana não comi gelado. Não fui ao cinema. Bati com o carro. Acabei de ver Best Game na Prime, escrevi, cozi arroz que me fartei, enganei-me a temperar o salmão, comi hambúrguer fora de casa, comprei uma balança para me pesar todos os dias em jejum. Ainda não tenho 80 kg».

Cláudio Ramos também partilhou como é um dia típico de trabalho para si: «Hoje caminhei e enquanto caminhava pensava, fui ao brunch, lavei roupa branca, estendi roupa branca, mudei os lençóis brancos da cama, meti toalhas novas para o banho. Também são brancas. Escrevi. Daqui a nada estou na Gala de Domingo do 'Desafio Final', vestirei outro fato, estarei em casa por volta das duas da manhã. Impossível adormecer depois de três horas e meia de adrenalina em direto mas vou sair da cama às sete da manhã. Menos de uma hora depois devo estar a fotografar frente ao espelho do camarim, porque a semana começa outra vez». Com estas palavras, o apresentador deu uma visão honesta da sua vida, que se distancia do glamour que muitos imaginam.

No final, Cláudio Ramos fez questão de sublinhar a realidade por trás da sua profissão, com uma mensagem simples e direta: «Basicamente é esta a vida glamorosa de um apresentador de televisão com os pezinhos no chão. Tenham um bom domingo».

Esta reflexão de Cláudio Ramos não só humaniza a sua figura, mas também oferece um olhar sobre as dificuldades do equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal, mostrando que, por detrás dos bastidores da televisão, há uma rotina que exige sacrifícios e resiliência.