Cláudio Ramos faz revelação em primeira mão sobre Rui Nabeiro: «Conheci-o muito de perto, e...»

Hoje, recebemos Rita Nabeiro. A neta do comendador Rui Nabeiro recorda as memórias mais queridas do avô, e Cláudio Ramos faz um agradecimento especial à família. Veja tudo aqui!

Rita Nabeiro foi uma das nossas convidadas do «Dois às 10» de hoje. Começamos por assistir a uma reportagem em que fomos até às vinhas e à adega da família Nabeiro conversar com Rita Nabeiro. A CEO conta um pouco da sua infância e do tempo que passava em Campo Maior, marcado essencialmente pelos avós maternos e paternos. Nunca pensou entrar num negócio de vinhos, mas apaixonou-se pelas vinhas e pelo projeto e teve o privilégio de aprender com o melhor: o avô Rui Nabeiro. Já em estúdio, a nossa convidada recorda as suas memórias mais queridas de infância e fala-nos de ter trabalhado diretamente com Rui Nabeiro: «Quando se tem pessoas a bater-lhe à porta, todos os dias, ele tinha que encontrar soluções, mas claro, também era um visionário nos negócios», diz-nos Rita Nabeiro, sobre esse espírito social que o avô tinha.

Ao destacar as várias qualidades do avô, Rita Nabeiro sublinha: «Ele tinha olho para o negócio, mas também juntava um lado humano, social e obviamente um lado empresarial. O meu avô tinha uma presença muito forte, e era sempre um avô carinhoso, muito afetuoso, mas o trabalho estava sempre presente (...) era uma pessoa muito simples na sua forma de estar, ele não diferenciava as pessoas por um ter mais e o outro ter menos. Tratava as pessoas por igual. Podia-se ter deslumbrado, mas acho que ele sempre se manteve muito fiel a si próprio e às suas raízes de Campo Maior», recorda.

No decorrer da entrevista, Cláudio Ramos faz uma revelação em primeira mão em jeito de agradecimento à família de Rui Nabeiro: «O seu avô era uma pessoa extraordinária. Eu tive o prazer de o conhecer muito de perto. Apoiou sempre as minhas ideias malucas enquanto jovem empresário. Antes da televisão, quando eu trabalhava em jornais e rádios do Alentejo, todas as vezes que eu batia à porta do seu avô, ele nunca me disse que não. Era uma pessoa extraordinária comigo e com outras pessoas em quem ele acreditava. Muito obrigado», partilha o apresentador. Veja abaixo esse momento.

No final da conversa, Rita Nabeiro recorda a despedida do avô e tece-lhe largos elogios: «Ele tocando a cada um, tocava a todos, e não o contrário. Era o dom que ele tinha, essa capacidade de se desmultiplicar em vários e fazer-nos sentir especiais».

