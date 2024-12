«Senti o corpo dele a arrefecer e o meu mundo acabou ali»: Sandra regressa ao «Dois às 10» com notícia devastadora

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

História comovente de Carla: escondeu o casamento do pai e ele faleceu no dia em que ia contar – Veja a conversa completa

Carla decidiu casar em segredo e, no dia que ia partilhar a novidade, o pai faleceu de morte súbita

Carla: «Em vez de festejarmos o nosso casamento fomos ao funeral do meu pai»

Cláudio Ramos reencontra convidada que marcou programa no passado: «Se a Maria Botelho Moniz nos tiver a ver em casa…»

Cláudio Ramos emociona-se: «Nunca tive com ninguém que literalmente tenha perdido tamanho porque lhe morreu um filho! Está reduzida a quase nada!»

Sandra perdeu o sobrinho que criou como filho depois da morte da irmã: «Eu tenho metade do coração e metade da minha alma»

História de Sandra emocionou Cláudio Ramos

Há dois anos, Sandra Dias comoveu os portugueses ao partilhar a sua história no programa «Dois às 10». Nessa altura, conversou com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz e revelou o amor incondicional que sentia pelo sobrinho, Santiago, de quem cuidou como se fosse seu próprio filho.

A história de Sandra é marcada pela tragédia, desde a perda precoce da irmã, que morreu apenas dois dias após dar à luz Santiago, até à batalha constante com as dificuldades que o pequeno enfrentava, devido ao diagnóstico de paralisia cerebral e epilepsia.

Santiago nunca teve a oportunidade de viver uma infância típica. Nunca falou, nunca andou e dependia totalmente dos outros para sobreviver. No entanto, apesar das limitações físicas, ele sempre foi rodeado de amor, um amor imenso de uma tia, que o tratou como filho, e de uma família inteira que o acolheu. Durante anos, Sandra foi a principal cuidadora de Santiago, dedicando-se a ele 24 horas por dia.

Santiago faleceu aos oito anos, no hospital, nos braços de Sandra, depois de ter travado a maior batalha de sua vida. «Estava no meu colo, senti o corpo dele a arrefecer e o meu mundo acabou ali», disse emocionada, ao recordar a despedida. «Apertei-lhe a mão com a mesma força que lhe apertei quando nasceu», acrescentou. Sandra descreve a despedida de Santiago como um fim absoluto para ela. «Não tenho nada, não existe nada, eu nem sei quem sou», afirmou, emocionada.

Desde a morte de Santiago, Sandra vive num vazio profundo. «Eu tenho metade do coração e metade da minha alma», partilhou. Esta contou que vai diariamente ao cemitério para estar perto dele. Além disso, Sandra mantém o quarto de Santiago como estava e liga a televisão e o computador do quarto do menino todos os dias.

Cláudio Ramos, visivelmente tocado, não conseguiu segurar as lágrimas ao ouvir a descrição da dor insuportável de Sandra. «Nunca tive com ninguém que literalmente tenha perdido tamanho porque lhe morreu um filho! Está reduzida a quase nada!», disse, emocionado. O apresentador encerrou a entrevista com um abraço apertado a Sandra, em um momento carregado de intensa emoção.