De forma hilariante, Cláudio Ramos descreve como sentiu o sismo que abalou Lisboa e confessa: «Nunca mais vou dormir nu»

De forma hilariante, Cláudio Ramos explicou a todos como é que «viveu» o sismo que hoje se fez sentir em Lisboa. Saiba tudo aqui

Portugal acordou na madrugada desta segunda-feira em sobressalto com o sismo de magnitude 5,3 na escala de Ritcher ao largo de Sines, que foi sentido em grande parte do país. De acordo com o IPMA, o fenómeno foi sentido de forma mais forte no litoral do distrito de Setúbal e na zona do rio Tejo em Lisboa até Cascais.

Hoje, o tema do sismo está na ordem do dia e como era de se esperar, os nossos apresentadores fizeram questão de iniciar o programa e a semana com a notícia que marca esta segunda-feira. Questionado por Cristina Ferreira sobre se o apresentador sentiu ou não o sismo, Cláudio Ramos revela: «Acordei, senti mesmo a cama tremer, a televisão a tremer, fui à sala e vi a estante a mexer..., mas depois pensei: estou nu. Fui vestir umas cuecas e uma t-shirt, não fosse acontecer alguma coisa...». Depois, a nossa apresentadora descreve também de que forma sentiu o abalo: «Quando me apercebo do que é... fui até à porta do Tiago, e ainda estava a tremer. Foram 10 segundos à vontade...», recorda. Veja abaixo esse momento.

Cristina Ferreira partilha, ainda, uma mensagem marcante que recebeu de uma seguidora: «"Era o som das entranhas da terra", e era mesmo uma coisa do género, o som é uma coisa assustadora», diz. Os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco partilham também a sua experiência: «Depois de tudo abanar, eu ainda ouvi esse som mais duas vezes», revela o comentador. A diretora de entretenimento e ficção da TVI explica, ainda, quais os items essenciais que devemos ter numa mochila, em caso de sismo.

Durante o segmento do passatempo, assistimos ao momento em que dois jornalistas da CNN Portugal, Nuno de Sousa Moreira e Rita Barão Mendes, sentiram o sismo em direto, e Cláudio Ramos faz uma encenação daquilo que faria caso se sentisse em perigo: colocar-se debaixo da mesa. Cristina Ferreira explica o que é recomendado fazer quando estamos perante situações sísmicas: «Isto é aquilo que tem de fazer: imediatamente colocar-se debaixo de um sítio seguro e esperar».

No final do programa, Cristina Ferreira revela que recebeu várias mensagens de pessoas dos Açores a dizerem que sentir um sismo é «algo habitual do seu dia a dia» e que «já não acordam com o tremer». Entre risos, Cláudio Ramos descreve de forma mais detalhada o momento em que acordou com o tremer da terra: «Também não acho que tenha sido uma coisa extraordinária... eu tive de segurar a minha estante, que tinha livros. Quando eu dei por mim, nu, a segurar a estante... pensei: espera, vou vestir umas cuecas! (...) Nunca mais vou dormir nu», revela o apresentador. Veja abaixo o momento.