Cláudio Ramos conta como revelou à filha a sua homossexualidade: «Nunca escondi a minha vida»

Cláudio Ramos esteve à conversa com Zé Lopes no programa “Bom Dia Alegria”, do canal V+, e acabou por partilhar um lado mais íntimo da sua vida: a relação com a filha e a forma como esta encarou a sua orientação sexual.
Sem rodeios, o apresentador do “Dois às 10” explicou que tudo foi vivido com naturalidade desde o início. “O facto de ser conhecido nunca tive [uma conversa] porque ela cresceu nesta normalidade e foi gradual. Para ela é comum”, começou por dizer. Cláudio recordou ainda o momento em que falou publicamente sobre o tema, numa entrevista em televisão, e revelou que assistiu a esse programa com a filha.
“Os miúdos bebem tudo, por isso ela já sabia. Não é preciso dizer ‘filha, é para dizer que o pai é homossexual’”, explicou.
Apesar de, no momento, a filha não ter feito perguntas, a curiosidade acabou por surgir dias depois. “Ela viu o programa comigo e depois perguntei-lhe se tinha alguma pergunta para me fazer. Nesse dia disse que não. Dois ou três dias depois é que me fez perguntas e eu expliquei com a maior naturalidade”, contou.
O apresentador acredita que a transparência sempre foi essencial neste processo. “Eu nunca escondi a minha vida. Falava abertamente sobre tudo à frente dela”, sublinhou, acrescentando que nunca houve lugar a surpresas ou choques.
Para Cláudio Ramos, o ambiente familiar também teve um papel determinante. Entre a proximidade com a família e a forma aberta como sempre viveu a sua vida, tudo acabou por ser encarado de forma simples e natural pela filha.