Cláudio Ramos agradece a quem o ajudou: «Estava sem trabalho e tu, sem saberes, foste a pessoa que...»

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O programa “Dois às 10” recebeu Luísa Castel-Branco para uma conversa especial.

No final da conversa, Cláudio Ramos decidiu fazer um agradecimento público à escritora, recordando uma fase difícil da sua vida profissional. “Já disse isto muitas vezes, e vou dizer outra vez… eu sou-te muito grato porque em alturas complicadas da minha vida, houve uma altura específica em que eu estava sem trabalho e tu, sem saberes, foste a pessoa que disse: ‘É este miúdo que eu quero a trabalhar comigo’”, começou por revelar.

O apresentador explicou ainda que foi graças a esse gesto que teve uma nova oportunidade: “Foi por causa de ti que eu fui trabalhar para o Canal 21 depois das ‘Noites Marcianas’ e mostrei outra personalidade, outra oportunidade… eu quero-te agradecer muito, mesmo”.

Visivelmente tocada, Luísa Castel-Branco não conseguiu conter as lágrimas e respondeu com igual carinho: “Obrigada eu, Cláudio, por seres quem és… as pessoas não te conhecem verdadeiramente, eu conheço muito bem”.

A escritora destacou ainda o percurso do apresentador, sublinhando o seu esforço e dedicação: “Com muito trabalho consegue-se chegar aos sítios e tu trabalhaste muitíssimo para estar aí sentado”.

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Temas: Claudio ramos TVI Dois às 10 Luisa Castel Branco
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