Burlão que se fez passar por Cláudio Ramos roubou 27 mil euros a mulher que pensava namorar com o apresentador

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:24

Durante o «Dois às 10», Cláudio Ramos revelou ter sido também alvo de uma burla amorosa, semelhante à que vitimou o cantor Zé Amaro.

O cantor Zé Amaro foi recentemente vítima de uma burla do amor — alguém usou a sua identidade para enganar uma mulher. No programa «Dois às 10», Cláudio Ramos revelou que passou por uma situação muito parecida. “Aconteceu-me o mesmo com 27 mil euros. Uma mulher foi enganada”, contou o apresentador, explicando que o burlão usava a sua imagem para conquistar a vítima.

Cláudio Ramos revelou ainda que, no seu caso, o impostor chegou a adotar expressões diferentes das suas. “A minha burla falava brasileiro”, referiu, entre ironia.

O apresentador partilhou que a situação chegou a envolver as autoridades: “A senhora foi ter comigo à casa do Alentejo. Foi lá a polícia e tudo. Chegou a dizer à minha irmã que era minha namorada.”

Visivelmente crítico, Cláudio Ramos aproveitou para deixar um alerta e uma reflexão sobre este tipo de casos: “As pessoas deixam-se enganar porque querem. Só se eu for desatento ou vulnerável é que permito uma coisa dessas.”

Temas: Claudio Ramos Zé Amaro Dois às 10

