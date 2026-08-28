Desesperado, Cláudio Viana lança apelo para voltar a ver o filho: “Acostumei-me a alugar o meu filho”

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Cláudio Viana vive um drama familiar há mais de dois anos.

Cláudio Viana vive uma das fases mais delicadas da sua vida. O antigo concorrente do "Secret Story 3" está há mais de dois anos sem contacto presencial com o filho, Benjamin, que vive na Colômbia. Separado do menino por milhares de quilómetros e condicionado pelas restrições à entrada no país, Cláudio continua a alimentar o desejo de voltar a vê-lo.

A história ganhou contornos particularmente difíceis depois da relação que manteve na Colômbia com Daniella, mãe de Benjamin. Cláudio só conheceu o filho quando este tinha cerca de quatro meses, mas, desde então, procurou manter uma ligação com a criança. "Acostumei-me a alugar o meu filho", recorda.

Uma aventura pela selva para chegar ao filho

Determinado a reencontrar o menino, Cláudio chegou a protagonizar uma verdadeira aventura. Impedido de entrar na Colômbia, atravessou ilegalmente a fronteira pela selva, numa viagem extremamente arriscada.

Durante 27 dias, percorreu rios e florestas desde o Peru até à Colômbia, numa tentativa desesperada de conseguir aproximar-se do filho.

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A viagem representou um enorme risco, mas, para Cláudio, o objetivo era maior: voltar a estar frente a frente com Benjamin.

Mais de dois anos sem ver o filho

A última vez que Cláudio conseguiu contactar com Benjamin terá acontecido através de uma videochamada. Desde então, a distância tornou-se ainda mais difícil de suportar.

A própria mãe de Cláudio chegou a deslocar-se à Colômbia para visitar o neto e, nessa ocasião, realizou uma videochamada que permitiu ao pai voltar a ver o filho.

Sem possibilidade de regressar facilmente ao país onde Benjamin vive, Cláudio enfrenta atualmente fortes limitações para concretizar aquilo que mais deseja: reencontrar o filho.

Uma nova família em Portugal

Apesar das dificuldades relacionadas com Benjamin, Cláudio Viana conseguiu entretanto reconstruir a sua vida em Portugal.

Ao lado de Inês, encontrou novamente o amor. O casal está junto há cerca de um ano e tem já um filho em comum, Romeu, que nasceu em julho.

A chegada de Romeu trouxe uma nova dimensão à vida de Cláudio. Se, por um lado, voltou a experimentar a felicidade de ser pai, por outro, reforçou o desejo de conseguir juntar os dois filhos.

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“A minha luta é juntar os meus filhos”

É precisamente essa a grande batalha de Cláudio neste momento. Benjamin e Romeu são irmãos, mas vivem separados por milhares de quilómetros.

Cláudio não esconde que o seu maior desejo é conseguir proporcionar aos dois uma relação de irmãos e construir uma família onde ambos possam estar presentes.

“A minha luta é juntar os meus filhos”, é a frase que resume o momento que atravessa.

Entre as dificuldades legais, a distância e uma história familiar complexa, Cláudio continua à espera de uma oportunidade para voltar a abraçar Benjamin.

Agora, com uma nova família e um bebé nos braços, mantém viva a esperança de que a distância deixe, um dia, de ser uma barreira entre um pai e o filho que nunca deixou de procurar.

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Temas: Cláudio Viana Secret Story Filho Benjamim
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