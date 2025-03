Após perder o marido e o filho, enfrenta a batalha de outro filho contra a leucemia: «Eu nasci para sofrer»

Depois de sofrer a perda do marido e de um filho, mãe enfrenta a leucemia do outro

Clotilde e Cláudia estiveram no «Dois às 10» para contar a sua história de vida, marcada por imensas dificuldades e momentos de dor.

Clotilde e Cláudia cresceram em uma família humilde com nove irmãos, e desde cedo enfrentaram dificuldades. Aos 13 anos, Clotilde deixou de estudar para cuidar dos irmãos mais novos. Aos 24, ela conheceu João e, em 2004, tiveram o filho Guilherme. No entanto, em 2010, a vida delas mudou drasticamente quando João sofreu um acidente grave que o deixou tetraplégico. Clotilde, sobrecarregada, recebeu o apoio incondicional da irmã Cláudia, que foi viver com elas para ajudar a cuidar de Guilherme. Em 2012, João faleceu e Guilherme, afetado pela perda, começou a enfrentar dificuldades emocionais.

Em 2017, Guilherme foi diagnosticado com leucemia, e Clotilde, ao mesmo tempo, engravidou de Joãozinho, acreditando que o pior já havia passado. Porém, em 2021, Joãozinho foi diagnosticado com neuroblastoma e Clotilde teve de lidar com a doença de dois filhos ao mesmo tempo. Em 2023, Joãozinho faleceu e a dor de Clotilde intensificou-se.

Em 2024, Cláudia, após suportar a perda de Joãozinho, recebeu a notícia de que estava com um cancro raro. Desta vez, foi Clotilde quem se dedicou totalmente à irmã, mostrando que, apesar de todas as tragédias, o amor entre elas e a força familiar permanecem inquebráveis.