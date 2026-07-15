Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

Com Soraia Moreira emigrada, Daniel Guerreiro revela qual é o trabalho da vencedora do «Big Brother 2020»

Antes de arrancar com o seu cão no carro, confirme se cumpre esta regra para evitar coimas.

Antes de levar o seu cão ou gato de carro, já se perguntou qual é a forma mais segura de o transportar, tanto para si como para o animal? Embora seja uma solução prática, o transporte de animais de companhia no automóvel deve cumprir as regras do Código da Estrada, de forma a evitar problemas e a garantir a segurança de todos.

Quer esteja a preparar umas férias, um pequeno passeio ou apenas uma ida ao veterinário, é importante conhecer o que diz a lei sobre o transporte de animais de estimação em veículos.

De acordo com o Código da Estrada, os animais continuam a ser considerados "carga". Por esse motivo, durante a viagem, não podem comprometer a visibilidade do condutor nem colocar em causa uma condução segura.

Além disso, o Decreto-Lei n.º 315/2003, no artigo 10.º, estabelece que o "transporte de animais deve ser efetuado em veículos e contentores apropriados à espécie e número de animais a transportar, nomeadamente em termos de espaço, ventilação ou oxigenação, temperatura, segurança e fornecimento de água, de modo a salvaguardar a proteção dos mesmos e a segurança de pessoas e outros animais".

O incumprimento destas regras pode sair caro. Se o animal viajar solto no automóvel, a coima pode variar entre 60 e 600 euros, segundo o ACP – Automóvel Club de Portugal.

Caso vá viajar para o estrangeiro, deve ainda confirmar a legislação em vigor no país de destino relativamente ao transporte de animais de companhia.

Para transportar o seu cão ou gato em segurança, o animal deve viajar devidamente preso. Atualmente, existem várias soluções adequadas para esse efeito.

Uma das opções mais comuns é a caixa transportadora, disponível em diferentes tamanhos e materiais, adaptando-se tanto ao tipo de animal como ao automóvel. As versões em plástico e tecido são as mais frequentes, mas existem também jaulas e caixas metálicas, mais resistentes e pesadas. Ao escolher uma, tenha sempre em consideração as características do seu animal.

Outra alternativa é o cinto de segurança para animais, um acessório semelhante a uma trela curta que se fixa no encaixe do cinto de segurança do carro. Esta solução permite, regra geral, maior liberdade de movimentos do que a caixa transportadora.

Nos automóveis em que a bagageira comunica com o habitáculo, é ainda possível recorrer a uma grelha divisória, colocada atrás dos bancos traseiros. Este sistema impede que o animal seja projetado em caso de travagem brusca e é especialmente utilizado no transporte de cães de grande porte, já que lhes proporciona mais espaço sem comprometer a segurança.

Além de garantir que o transporte é feito corretamente dentro do veículo, existem outros cuidados importantes a ter antes de iniciar a viagem. Veja na galeria acima oito medidas que pode adotar para proporcionar uma deslocação mais tranquila e confortável ao seu cão ou gato.