Descubra como devolver a aparência original ao seu colchão manchado

Manchas amareladas no colchão são um problema comum. No entanto, é possível restaurar o colchão, deixando-o praticamente como novo. Descubra o que deve fazer para recuperar a aparência do seu colchão.

Com o uso diário, é comum que, com o tempo, os colchões acumulem manchas amareladas, provocadas pelo suor e pela humidade. Apesar de existirem produtos específicos à venda em supermercados, especialistas afirmam que é possível recuperar o aspeto do colchão com um truque caseiro simples e económico.

Segundo o site El Cronista, os especialistas recomendam uma mistura de água oxigenada, bicarbonato de sódio e detergente líquido. Basta pulverizar a solução sobre a mancha, deixar atuar durante 10 a 15 minutos, esfregar delicadamente e deixar secar ao ar livre. Esta técnica não só limpa como também desinfeta a superfície, sendo especialmente eficaz em manchas recentes ou superficiais.

Para proteger o colchão, é aconselhável testar a mistura numa pequena área antes de aplicar, evitar repetições frequentes e assegurar que o colchão fica completamente seco. Em situações de manchas mais antigas ou presença de mofo, é recomendada a limpeza profissional.

Para manter o colchão limpo por mais tempo, os especialistas sugerem aspirá-lo mensalmente, utilizar uma capa impermeável e ventilar regularmente. Estas medidas ajudam a conservar o colchão fresco, higiénico e livre de manchas amareladas, garantindo um descanso mais saudável.