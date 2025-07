Dono de grande empresa apanhado com a amante em concerto. A reação da mulher já aconteceu

A noite de festa acabou de forma tensa para Andy Byron. A esposa, de acordo com a imprensa internacional, encerrou as redes sociais. Será que se vai ficar por aqui?

O que parecia ser apenas mais um concerto memorável dos Coldplay acabou por tornar-se viral por motivos bem diferentes. Durante a atuação da banda britânica, em Boston, nos Estados Unidos, a popular kiss cam — câmara que capta casais do público — focou um casal em clima de grande cumplicidade. Porém, mal perceberam que estavam a ser filmados, os dois afastaram-se de forma repentina e visivelmente embaraçada.

O momento rapidamente se espalhou pelas redes sociais, sobretudo quando se soube quem eram os protagonistas: Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de recursos humanos da mesma companhia. Ambos foram surpreendidos pela câmara, enquanto trocavam gestos de carinho, e a reação inesperada ao aparecerem no ecrã levantou suspeitas.

A situação ganhou ainda mais destaque quando o vocalista dos Coldplay, Chris Martin, comentou em tom de brincadeira: “Ou estão a ter um caso ou são tímidos”, num momento que foi registado e partilhado em vários vídeos online.

Segundo o New York Post, o episódio gerou polémica não só pela visibilidade do casal, mas também por questões pessoais: Andy Byron é casado com Megan Kerrigan Byron, com quem tem dois filhos. Após o incidente, a mulher do CEO apagou todas as contas nas redes sociais. Já Kristin Cabot está divorciada desde 2022 e tem um filho.

O vídeo continua a circular online, alimentando debates sobre ética profissional e privacidade, e reacendeu discussões sobre relações dentro do local de trabalho.