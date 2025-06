Ensinamos a cozinhar o legume que ajuda a baixar o colesterol mau

Ajuda a reduzir o colesterol, melhora o fluxo sanguíneo e ajuda a regular a pressão arterial

Beringelas recheadas

Beringelas recheadas uma receita simples, saborosa e saudável. Sirva as beringelas acompanhadas com uma boa salada.

Ingredientes

4 beringelas;

30gr de queijo ralado;

1/2 cebola roxa picada;

3 dentes de alho picados;

4 c. sopa de azeite;

1/2 pimento verde cortado em pequenos cubos;

400gr de carne picada de porco;

4 folhas de salva picadas;

Sal e pimenta.

Preparação

1. Corte as beringelas ao meio no sentido do comprimento, e extraia a polpa com a ajuda de uma colher. Corte a polpa em pequenos cubos.

2. Faça um refogado com o azeite, a cebola, o alho, o pimento e a polpa de beringela. Adicione a carne picada, e tempere com salva, sal e pimenta. Deixe cozinhar até a carne estar no ponto.

3. Coloque as metades de beringelas num pirex, e recheie com o preparado de carne picada. Polvilhe com queijo ralado, e leve ao forno durante 30 minutos.