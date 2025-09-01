Comer esta fruta duas vezes por dia pode ajudar a baixar o colesterol, revela estudo

  • Dois às 10
  • Ontem às 09:38

Comer duas maçãs por dia pode ajudar a reduzir o colesterol e melhorar a saúde do coração, segundo um estudo científico. A explicação está na fibra e nos polifenóis presentes na fruta inteira – benefícios que se perdem quando consumida em sumo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Já todos ouvimos falar da importância de comer fruta e legumes diariamente. O NHS, o Serviço Nacional de Saúde britânico, lembra que cumprir a regra dos cinco por dia pode reduzir o risco de AVC, cancro do cólon e doenças cardíacas.

Uma das razões é o facto de os alimentos frescos serem ricos em fibra — um nutriente essencial para a saúde, mas que apenas 10% das pessoas consome em quantidade suficiente (cerca de 30g por dia).

E um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition em 2019 trouxe novas evidências: duas maçãs por dia podem ajudar a baixar o colesterol em pessoas com níveis ligeiramente elevados.

O que descobriram os investigadores?

Participantes com colesterol moderadamente alto receberam, ao longo da experiência, maçãs inteiras da variedade Renetta Canada, ricas em polifenóis (em particular, proantocianidinas). Outro grupo recebeu um sumo concentrado feito a partir dessas mesmas maçãs.

Apesar de terem quantidades semelhantes de açúcar e calorias, havia uma diferença marcante: as maçãs forneciam 8,5g de fibra e 2,5g de polifenóis, enquanto o sumo tinha menos de 0,5g de fibra e 990mg de polifenóis.

No final, o grupo que comeu a fruta viu o colesterol LDL — conhecido como “mau colesterol” — baixar 4%, além de melhorias nos indicadores de saúde vascular. Já no grupo do sumo, não se registaram alterações relevantes.

Maçã ou sumo? A diferença está na fibra

Segundo o autor do estudo, Dr. Thanasis Koutsos, ainda não é claro se o resultado se deve sobretudo à fibra ou aos polifenóis. Mas uma coisa é certa: “O grande vencedor é o alimento inteiro”.

Este dado vai ao encontro de outras investigações que apontam o consumo de fruta inteira como mais benéfico do que o sumo. Aliás, um estudo de 2013 sugeriu que beber sumo de fruta diariamente pode aumentar em 21% o risco de diabetes, enquanto comer fruta inteira pelo menos duas vezes por semana pode reduzir esse risco em 23%.

Deve trocar medicamentos por maçãs?

Apesar dos resultados animadores, especialistas alertam para não exagerar. O Professor Tim Chico, especialista em Medicina Cardiovascular, sublinhou que o efeito no colesterol é muito pequeno quando comparado com a toma de estatinas.

Por isso, a conclusão é simples: não substitui medicamentos, mas confirma que uma alimentação rica em fruta e legumes — aliada ao exercício físico regular, não fumar e manter um peso saudável — é essencial para proteger o coração.

Temas: Colesterol Dicas Dois às 10 Maçã

RELACIONADOS

Atenção a estes sinais no corpo – são indicativos de colestrol

Há uma fruta com tanto ferro como a carne e que ajuda a baixar o colesterol

Dicas

Dos ovos ao arroz: descubra os 10 alimentos que não devem ser aquecidos no micro-ondas

Há 34 min

O truque surpreendente que ajuda a remover pelos de animais da roupa

Há 1h e 2min

Especialistas revelam técnica simples para evitar bolor em casa — e não precisa de químicos

Ontem às 15:23

Se vai dormir num hotel deve tentar ficar sempre entre o 3.º e o 6.º andar. Explicamos porquê

29 ago, 15:34

Fruta adorada pelos portugueses é a que se deve comer a seguir ao jantar

29 ago, 10:47

Guardar a manteiga: bancada ou frigorífico? Eis a questão que divide muitas casas

29 ago, 10:22

Na hora de comprar esparguete, há um detalhe que faz toda a diferença

28 ago, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»

Ontem às 12:07

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Há 3h e 33min

No dia em que Catarina Miranda for ao «Dois às 10», é isto que vai acontecer

Ontem às 09:58

Adriano Silva Martins revela: «A Catarina Miranda e o João Moura Caetano...»

Ontem às 11:13

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

Hoje às 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

28 ago, 15:00

Fora do Estúdio

Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

Há 15 min

A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI declara-se ao companheiro: «Obrigada por me teres trazido felicidade»

Hoje às 09:13

«Estamos juntas outra vez»: Cristina Ferreira surpreende com novidade

Hoje às 09:03

«Eu há 20 anos»: Cristina Ferreira surpreende ao mostrar fotos inéditas

Hoje às 09:01

Fotos

Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

Há 15 min

Dos ovos ao arroz: descubra os 10 alimentos que não devem ser aquecidos no micro-ondas

Há 34 min

O truque surpreendente que ajuda a remover pelos de animais da roupa

Há 1h e 2min

A figura do Governo que Cristina Ferreira admira: «É das minhas maiores curiosidades»

Há 1h e 16min