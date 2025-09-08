Nunca mais rasgue collants com este truque

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 30min
Collant
Collant

Com a chegada do tempo frio, os collants tornam-se um aliado indispensável, mas nada estraga mais um outfit do que um rasgão inesperado. Descubra como manter os seus collants intactos.

Costuma comprar collants de vidro que acabam por rasgar facilmente? Aquela passagem de uma unha mais afiada ou um movimento mais brusco que estraga o visual impecável que planeou é sempre frustrante. Mas existe um truque simples e eficaz para tornar os seus collants mais resistentes.

A influenciadora digital Bárbara Cabral Moreira, conhecida como Sorrialista, partilhou uma dica surpreendente que está a fazer sucesso nas redes sociais. O procedimento é simples: retire os collants ou meias da embalagem, molhe-os e coloque num saco de plástico. Depois, deixe-os no congelador durante algumas horas. Em seguida, passe-os novamente por água, deixe secar e estarão prontos a usar sem rasgar.

Ao serem congeladas, as meias submetem-se a baixas temperaturas, o que fortalece as moléculas das fibras e torna os collants significativamente mais resistentes.

