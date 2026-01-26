Viagem de comboio em Portugal é considerada a mais bonita do mundo pela imprensa internacional e só custa 15 euros

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:00

A imprensa internacional voltou a colocar Portugal em destaque ao eleger uma viagem de comboio no país como a mais bonita do mundo. Com paisagens deslumbrantes e um preço acessível — apenas 15 euros — o percurso está a conquistar elogios além-fronteiras e a atrair cada vez mais viajantes.

Se achas que as grandes viagens de comboio estão reservadas a destinos fora de Portugal, é melhor repensares. O site espanhol Viajar destacou a Linha do Douro como uma das rotas ferroviárias mais impressionantes da Europa, com bilhetes a custar pouco mais de 8 euros em viagem simples — ou até 15 euros para quem opta por fazer o percurso completo.

A viagem tem início no Porto e acompanha o rio Douro até ao Pocinho, passando por 20 cidades e vilas ao longo do caminho. Pelo percurso, cruzam-se zonas urbanas, pontes históricas e, inevitavelmente, as emblemáticas vinhas em socalcos que se estendem até onde a vista alcança. Ainda assim, quem já percorreu a linha não tem dúvidas: o segmento mais especial é entre a Régua e o Pocinho, onde cada curva oferece uma nova paisagem digna de postal.

Os preços dos bilhetes situam-se entre 8,35 € e 26,10 €, variando consoante o troço escolhido e se a viagem é de ida ou ida e volta. Isto permite total flexibilidade: podes limitar-te a uma parte do trajeto ou avançar para a rota completa. Tanto é possível partir do Porto em direcção ao interior, como fazer o caminho inverso e terminar a viagem na Invicta, ideal para aproveitar a noite.

Mais do que um simples deslocamento, esta é uma experiência com um efeito quase terapêutico, ao conjugar natureza, história e cultura de forma descomplicada. O percurso Porto–Pocinho demora cerca de 3h30 e, no sentido Porto → Pocinho, o lado direito da carruagem oferece as melhores vistas sobre o rio. As estações do ano mais recomendadas são a primavera e o outono, quando as vinhas mudam de cor e o clima é mais ameno. Para quem quer aproveitar ainda mais, é possível parar em locais como Peso da Régua ou Pinhão, explorar a região e regressar depois ao comboio.

Temas: Comboio Portugal

