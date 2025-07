Os combustíveis baratos prejudicam o motor do carro? Um especialista esclarece

Com o aumento da procura por combustíveis mais baratos, muitos condutores questionam-se sobre os possíveis efeitos destes produtos no desempenho e na durabilidade do motor dos seus carros. Para esclarecer estas dúvidas, um especialista explica se os combustíveis low cost podem realmente causar danos ou se são uma opção segura para o dia a dia.

Com a subida contínua dos preços dos combustíveis, é natural que muitos consumidores procurem alternativas mais económicas para encher o depósito. Os combustíveis low cost surgem frequentemente como uma opção atrativa para economizar, mas será que essa poupança se traduz numa vantagem real a longo prazo?

Na rubrica automóvel do Doutor Finanças, o especialista Pedro Bastos esclarece algumas das dúvidas mais comuns sobre este tipo de combustível e o seu impacto no funcionamento e na manutenção do motor.

“O combustível low cost é um combustível básico, que não inclui os lubrificantes e aditivos presentes nos combustíveis premium. Isso não significa que seja de má qualidade ou que cause danos imediatos no motor, mas há aspetos importantes a considerar”, explica o especialista.

Pedro Bastos reforça que “trabalhar com um motor mais limpo e bem lubrificado permite que funcione de forma mais eficiente. Quando o motor opera com menor esforço, pode resultar numa redução do consumo e num desempenho mais suave.”

O uso pontual de combustível low cost não representa, segundo o especialista, um risco significativo. Contudo, a utilização contínua pode trazer consequências ao nível da durabilidade e eficiência do motor. Entre os problemas associados ao uso prolongado deste tipo de combustível destacam-se:

Desgaste prematuro do motor

Entupimento dos injetores

Perda de performance

Menor eficiência do combustível

Em resumo, a falta de aditivos e lubrificantes pode obrigar o motor a trabalhar com maior esforço para produzir a mesma potência, o que poderá aumentar o consumo e reduzir a vida útil de componentes essenciais.