"Abasteci o carro com o combustível errado". O que deve fazer nesta situação?

Se abasteceu o carro com o combustível errado, é crucial agir rapidamente para minimizar prejuízos. Saiba exatamente o que fazer para proteger o seu veículo e poupar dinheiro.
Se abasteceu o carro com o combustível errado, existem passos claros para minimizar possíveis danos ao veículo. Este tipo de erro acontece frequentemente por distração, especialmente para quem alterna entre veículos com diferentes tipos de combustível. A PRIO, que há anos fornece combustíveis de qualidade, reforça a importância de agir com cautela para proteger o motor e evitar gastos desnecessários.
Este artigo explica o que acontece quando se mistura gasolina e gasóleo, os sinais de alerta, como reagir e formas de prevenir esta situação no futuro.
Como saber se abasteceu com o combustível errado?
Mesmo em tarefas rotineiras, como abastecer, é fácil confundir os tipos de combustível. A PRIO alerta que o veículo dá sinais rápidos se houver erro:
-
Falhas no motor, que não arranca ou desliga-se;
-
Fumo excessivo pelo escape;
-
Barulhos estranhos ao acelerar;
-
Lentidão na aceleração;
-
Luz do motor acesa no painel.
Se algum destes sinais aparecer, deve agir imediatamente para evitar danos maiores.
Passos a seguir se abasteceu com o combustível errado
Se ainda não ligou o motor
-
Não ligar a ignição – o combustível errado permanecerá apenas no depósito;
-
Avisar a estação de serviço – nas estações PRIO, os funcionários podem ajudar a deslocar o veículo para um local seguro;
-
Contactar a Assistência em Viagem – profissionais irão esvaziar e limpar o sistema de alimentação, prevenindo danos sérios.
Se já ligou o motor
-
Desligar o carro imediatamente e parar em segurança;
-
Colocar o veículo em ponto morto;
-
Contactar a Assistência em Viagem.
Seguir estas orientações, reforçadas pela PRIO, evita que o combustível errado chegue aos injetores e cause danos irreversíveis.
O seguro cobre este tipo de erro?
A cobertura depende do tipo de seguro e da situação. Normalmente, a Assistência em Viagem cobre o reboque e a ajuda imediata, mas não inclui reparações das peças afetadas. Na oficina, serão verificadas velas e filtros, e peças contaminadas poderão precisar de substituição – com custos normalmente por conta do proprietário.
A PRIO destaca que agir rapidamente reduz significativamente os custos e evita danos graves ao motor.
Misturar gasolina e gasóleo: consequências
As consequências dependem do tipo de combustível colocado no motor errado:
-
Gasóleo em motor a gasolina: pode causar danos graves, exigindo limpeza completa do sistema de alimentação e substituição de filtros. Conduzir o carro nestas condições pode afetar injetores e motor.
-
Gasolina em motor a gasóleo: pode reduzir a lubrificação, afetando a potência do motor e danificando injetores e bomba de combustível, aumentando os custos de reparação.
Custos envolvidos
Os custos variam conforme os componentes afetados:
-
Filtros contaminados podem precisar de substituição;
-
Bomba de combustível pode necessitar de troca, especialmente se for de alta pressão;
-
Muitas vezes, remover o combustível errado e limpar o depósito, conforme recomenda a PRIO, é suficiente para resolver o problema.