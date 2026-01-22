"Abasteci o carro com o combustível errado". O que deve fazer nesta situação?

6 erros de condução que estão a estragar a embraiagem do seu carro

Se abasteceu o carro com o combustível errado, é crucial agir rapidamente para minimizar prejuízos. Saiba exatamente o que fazer para proteger o seu veículo e poupar dinheiro.

Se abasteceu o carro com o combustível errado, existem passos claros para minimizar possíveis danos ao veículo. Este tipo de erro acontece frequentemente por distração, especialmente para quem alterna entre veículos com diferentes tipos de combustível. A PRIO, que há anos fornece combustíveis de qualidade, reforça a importância de agir com cautela para proteger o motor e evitar gastos desnecessários.

Este artigo explica o que acontece quando se mistura gasolina e gasóleo, os sinais de alerta, como reagir e formas de prevenir esta situação no futuro.

Como saber se abasteceu com o combustível errado?

Mesmo em tarefas rotineiras, como abastecer, é fácil confundir os tipos de combustível. A PRIO alerta que o veículo dá sinais rápidos se houver erro:

Falhas no motor, que não arranca ou desliga-se;

Fumo excessivo pelo escape;

Barulhos estranhos ao acelerar;

Lentidão na aceleração;

Luz do motor acesa no painel.

Se algum destes sinais aparecer, deve agir imediatamente para evitar danos maiores.

Passos a seguir se abasteceu com o combustível errado

Se ainda não ligou o motor

Não ligar a ignição – o combustível errado permanecerá apenas no depósito; Avisar a estação de serviço – nas estações PRIO, os funcionários podem ajudar a deslocar o veículo para um local seguro; Contactar a Assistência em Viagem – profissionais irão esvaziar e limpar o sistema de alimentação, prevenindo danos sérios.

Se já ligou o motor

Desligar o carro imediatamente e parar em segurança; Colocar o veículo em ponto morto; Contactar a Assistência em Viagem.

Seguir estas orientações, reforçadas pela PRIO, evita que o combustível errado chegue aos injetores e cause danos irreversíveis.

O seguro cobre este tipo de erro?

A cobertura depende do tipo de seguro e da situação. Normalmente, a Assistência em Viagem cobre o reboque e a ajuda imediata, mas não inclui reparações das peças afetadas. Na oficina, serão verificadas velas e filtros, e peças contaminadas poderão precisar de substituição – com custos normalmente por conta do proprietário.

A PRIO destaca que agir rapidamente reduz significativamente os custos e evita danos graves ao motor.

Misturar gasolina e gasóleo: consequências

As consequências dependem do tipo de combustível colocado no motor errado:

Gasóleo em motor a gasolina: pode causar danos graves, exigindo limpeza completa do sistema de alimentação e substituição de filtros. Conduzir o carro nestas condições pode afetar injetores e motor.

Gasolina em motor a gasóleo: pode reduzir a lubrificação, afetando a potência do motor e danificando injetores e bomba de combustível, aumentando os custos de reparação.

Custos envolvidos

Os custos variam conforme os componentes afetados: