Sujou-se com combustível ao abastecer o carro? Saiba como eliminar o cheiro

Abasteceu o carro e acabou por se sujar com combustível? Mesmo pequenas gotas podem deixar cheiro persistente. Saiba passo a passo como remover o odor.

Já aconteceu encher o depósito e acabar com algumas gotas de combustível nos sapatos ou na roupa? Mesmo sem salpicos visíveis, é frequente manusearmos a bomba de abastecimento sem recorrer a papel e, sem nos apercebermos, as mãos sujas acabam por manchar a roupa.

O site The Spruce explica que o primeiro passo é separar a roupa com nódoa de combustível do restante vestuário, para evitar contaminação. De seguida, recomenda-se usar papel absorvente para retirar o excesso de gasolina e aplicar bicarbonato de sódio sobre a nódoa ainda húmida, ajudando a absorver os resíduos.

Posteriormente, a peça deve ser pré-tratada com um detergente da loiça ou um produto anti-nódoas, nunca sendo aconselhado colocar a roupa diretamente na máquina de lavar ou de secar. O ideal é lavar à mão, com água quente adequada ao tipo de tecido, juntamente com detergente.

Se o cheiro persistir, pode deixar a roupa de molho com vinagre ou bicarbonato de sódio durante algumas horas. Outra alternativa sugerida é utilizar um limpador multiusos à base de laranja, que ajuda a eliminar os últimos vestígios do odor.

Especialistas alertam ainda que, se as nódoas forem grandes, a roupa nunca deve ser colocada na máquina de secar, pois o risco de incêndio é real. O mais seguro é deixar a roupa secar ao ar livre.