Sujou-se com combustível ao abastecer o carro? Saiba como eliminar o cheiro

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 27min

Abasteceu o carro e acabou por se sujar com combustível? Mesmo pequenas gotas podem deixar cheiro persistente. Saiba passo a passo como remover o odor.

Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Já aconteceu encher o depósito e acabar com algumas gotas de combustível nos sapatos ou na roupa? Mesmo sem salpicos visíveis, é frequente manusearmos a bomba de abastecimento sem recorrer a papel e, sem nos apercebermos, as mãos sujas acabam por manchar a roupa.

O site The Spruce explica que o primeiro passo é separar a roupa com nódoa de combustível do restante vestuário, para evitar contaminação. De seguida, recomenda-se usar papel absorvente para retirar o excesso de gasolina e aplicar bicarbonato de sódio sobre a nódoa ainda húmida, ajudando a absorver os resíduos.

Posteriormente, a peça deve ser pré-tratada com um detergente da loiça ou um produto anti-nódoas, nunca sendo aconselhado colocar a roupa diretamente na máquina de lavar ou de secar. O ideal é lavar à mão, com água quente adequada ao tipo de tecido, juntamente com detergente.

Se o cheiro persistir, pode deixar a roupa de molho com vinagre ou bicarbonato de sódio durante algumas horas. Outra alternativa sugerida é utilizar um limpador multiusos à base de laranja, que ajuda a eliminar os últimos vestígios do odor.

Especialistas alertam ainda que, se as nódoas forem grandes, a roupa nunca deve ser colocada na máquina de secar, pois o risco de incêndio é real. O mais seguro é deixar a roupa secar ao ar livre.

Temas: Combustível Carro

RELACIONADOS

Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Levar isto no carro pode parecer inofensivo, mas pode resultar numa multa de 1.500 euros

Recolhe os espelhos do carro? Descubra por que deve parar já

Dicas

É isto que deve fazer às botas de camurça manchadas pela chuva. Vão ficar como novas

Há 1h e 57min

É assim que vai manter os retrovisores limpos mesmo em dias chuvosos

Há 2h e 57min

Condução deixa de ser permitida apenas a partir dos 18 anos. Saiba o que mudou

Há 3h e 11min

Faça isto e mantenha a pintura do seu carro impecável durante o inverno

Há 3h e 27min

Tão próximo como um cão ou gato. Este animal que fala pode ser a sua próxima companhia

Hoje às 13:08

"Notei diferenças em poucas semanas": este creme com retinol puro está a 23 euros e promete pele mais firme

Hoje às 10:39

É necessário vestir o meu cão em dias de chuva e frio?

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

Hoje às 11:59

Vereadora da Câmara de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo filho de 14 anos. Cristina Ferreira reage: «Custa-nos muito assimilar uma história destas»

Hoje às 11:13

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Ontem às 12:00

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Ontem às 11:56

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

Ontem às 15:30

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Fora do Estúdio

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Ontem às 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

20 out, 10:58

Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan

20 out, 08:50

Irmã de Cláudio Ramos está desaparecida há uma semana. Apresentador pede ajuda

19 out, 11:20

Fotos

É isto que deve fazer às botas de camurça manchadas pela chuva. Vão ficar como novas

Há 1h e 57min

Sujou-se com combustível ao abastecer o carro? Saiba como eliminar o cheiro

Há 2h e 27min

É assim que vai manter os retrovisores limpos mesmo em dias chuvosos

Há 2h e 57min

Beatriz denunciou o pai por violência doméstica aos 16 anos. Foi apanhado em flagrante, mas a mãe recusou testemunhar contra o marido

Há 3h e 3min