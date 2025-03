Esta comentadora da TVI mascarou-se a rigor. Consegue adivinhar quem é?

Comentadora da TVI surpreende com um disfarce inesperado. Consegue adivinhar quem está por trás da máscara?

Vera de Melo, psicóloga e comentadora do programa «Dois às 10», surpreendeu os seus seguidores ao partilhar um momento especial nas redes sociais. A especialista, que casou em segredo recentemente, aproveitou a ocasião festiva para se mascarar a rigor para o Carnaval, deixando ainda uma reflexão profunda sobre o verdadeiro significado desta celebração.

No seu post no Instagram, Vera de Melo escreveu: «O Carnaval não é apenas uma festa, é um lembrete. Um lembrete de que a vida foi feita para ser leve, para ser vivida sem medo, para ser celebrada com intensidade. Quando danças sem pensar, quando ris sem motivo, quando te permites ser quem quiseres – aí está a magia. No meio das cores, das máscaras e da música, há uma verdade simples: a alegria cura, a liberdade transforma, e o amor – por nós, pelos outros, pela vida – torna tudo mais bonito. Porque não é o Carnaval que é especial. Especial és tu quando te permites sentir, quando deixas de lado as amarras e simplesmente vives. O segredo não está em esperar por estes dias, mas em aprender a levar este espírito para todos os outros. Que este Carnaval te lembre de algo essencial: a felicidade não é uma data, é uma escolha».

A publicação foi recebida com grande entusiasmo pelos seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios e carinho.